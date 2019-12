Valmis uus lasteraamat: «Eia seiklus Tondikakul»

Anu Aun rääkis hommikuprogrammis, et on eelmisel talvel esilinastunud jõulufilmi «Eia jõulud Tondikakul» vaadanud lugematu arv kordi. «Olen seda filmi vaadanud erinevatel festivalidel ja enne seda korduvalt läbivaatustes aina uuesti ja uuesti lihvides. Lisaks olen olnud tuhandeid kordi montaaži juures,» sõnas populaarse lastefilmi stsenarist.

Aun tõi välja, et äsja ilmunud raamatu «Eia seiklus Tondikakul» sisu on paljuski kattuv eelmisel aastal linastunud jõulufilmiga. «See sisu on praktiliselt sama, kuid veidi täiendatud versioonis. Film oli poolteist tundi pikk, ühtteist tuli toona välja kärpida nii stsenaariumist kui ka filmitud materjalist. Raamatusse sain aga kõik seiklused sisse panna, mis filmist siis olude tõttu välja jäid. Veidike isegi kirjutasin juurde, seega raamatus on paar üllatust,» sõnas värske lasteraamatu autor.

«Ma usun, et see on selline raamat, mida võib pärandada põlvest põlve. Meie peres olid Astrid Lindgreni raamatud, mis olid näiteks aastakümneid vanad. Neid ma lugesin sadu kordi ikka uuesti ja uuesti, mitte ainult lapsena, vaid täiskasvanuks saades oma lastele samuti unejutuks. Raamatud on ikka üsna igavesed,» lisas Aun.

Naine tunnistas, et Eia teemalise raamatu idee oli olemas juba ammu enne kui filmi mõte tekkis. «Raamatu mõte oli kõigepealt, kuid siis korraldati «Eesti Vabariik 100» teemaline filmikonkurss, mul ei olnud parasjagu mitte ühtegi filmiteemalist ideed, kuid oli olemas raamatu idee. Seejärel mõtlesin, et kui ma nagunii tahan enda raamatust kunagi filmi teha, siis võib ju teistpidi proovida. Kõik läks kuidagi õnneks. Valiti idee välja ja film sündis seetõttu enne kui raamat,» lisas Aun.

Aun tõi välja, et raamatu ja filmi valmimise protsessid olid väga erinevad. «Film valmis hästi suure meeskonnatöö tulemusena, seal oli väga palju inimesi, kes kaasa aitasid. Raamatut tegime seevastu väga väikese ja intiimse meeskonnaga. Raamatu puhul olin kirjutamise protsessis enamvähem üksi, veetsin kaks kuud metsas, kus sain rääkida vaid kassi ja koeraga,» muigas naine.

«See oli mu esimene raamat ja seetõttu mõistagi väga suur väljakutse. Hetkel on kõik nii värske ja emotsioonid laes. Film ja raamat on mõlemad pööraselt armsad mulle,» sõnas Aun.

Aun lisas, et filmile «Eia jõulud Tondikakul» planeeritakse ka teist osa. «Ma ei saa siin midagi garanteerida, sest kõik sõltub rahastajatest ehk sellest, kas meie ideed ka finantseeritakse. Meil on täna idee olemas Eia suveseikluste kohta. Vaikselt juba arendus käib ja vaatame, kuidas sellega läheb,» avaldas ta.

Lauri Hermann, Anu Aun ja Tiiu Sommer raadio Elmar FOTO: Raadio Elmar