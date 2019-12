Ultratriatlonist Rait Ratasepp 40-kordsest triatlonist: mu vaim taastub veel pikka aega

Ratasepp tegi hommikuprogrammis juttu oma uuest raamatust, mis kannab pealkirja «Ultramees Rait Ratasepp - igiliikur inimnahas». «See on ennekõike motivatsiooniraamat, mis räägib minu sporditegevustest ja sellest, kuidas ma spordini üldse oma käel jõudsin, kuidas ma hakkasin kõike ise nullist üles töötama,» märkis Rait Ratasepp.

Mees rääkis otse-eetris, mis kell ta õhtuti ööunne läheb, selleks, et uueks päevaks piisavalt jõudu koguda. «Lähen voodisse pärast seda, kui meie pere pisipõnn uinub, ehk siis kella kümne ja poole üheteistkümne vahel. Tõusen koos temaga, ehk siis kella seitsme paiku. Uni on taastumise ajal väga oluline. Ega ma väga vabalt üles ei ärka, pean ikka kangutama end maast lahti,» sõnas Ratasepp.

Ultratriatleet Ratasepp läbis hiljuti raske 40-kordse triatloni, mille kohta tal vaid positiivseid kommentaare jagada. «Kõik läks üle ootuste hästi. Isegi korralduslik pool läks ilma ühegi tõrketa. Selle ettevõtmise planeerimine võttis aega ligikaudu aasta. See, et midagi nihu ei läinud, oli mu enda jaoks ikka väga suur üllatus,» rääkis ta.

Mees lisas, kuidas ta end pärast ülimalt pikka ja koormavat perioodi tunneb. «Kontrollisin oma tervise üle. Mulle tegi muret viimaste võistluspäevade jalalihase probleemid, kuid nüüd ma juba treenin ilusti ja kõik on korras, tegelikult ei olnudki midagi hullu. Vaim taastub veel pikka aega, see on kindel,» mainis sportlane.

Ratasepp avaldas, et tal on ka uueks hooajaks võistlusplaanid paigas. «Mul on järgmise aasta plaanid suhteliselt teada, hetkel vaatan, kuidas suudan need omavahel sobituma panna. Sellest kõigest raskemaks minna on ikka väga lihtne! Arvatakse, et nüüd mul ei olegi enam midagi teha. Tegelikult on mul mõtteid väga palju ja tõenäoliselt ma ei suuda kõiki neid täide viia, mis ma olen enda jaoks välja mõelnud. Järgmisel aastal proovin kindlasti midagi täiesti uut,» sõnas mees enda plaanide kohta.

Mehe sõnul on sarnast 40-kordset triatloni läbinud peale tema vaid kaks inimest. «Need teised sportlased on samuti meesterahvad, ka nemad on korraldanud oma ettevõtmise ise, sest võistluseraames ei ole võimalik sellist asja saada. Nemad tegid seda täiesti juhuslikult sama hooaja suvel, 2016. aastal. Nende siht tundus olevat puhtalt läbimine. Minu siht oli seda teha võimalikult kiiresti. Mina isiklikult ei suudaks seda triatloni nende moodi teha, mulle on väga olulised ka sotsiaalsed aspektid,» lisas Ratasepp.