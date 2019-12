Legendaarne tantsupedagoog Ilma Adamson: meie suured peod on aegadeülene kultuur

Ilma Adamson on valdava osa oma elust pühendanud tantsule. «See oli saatuse sõrm, et ma sattusin kokku tol ajal oma tulevase õpetaja Ullo Toomiga. See mees on meie tantsule ikka väga suure aluse pannud. Temaga kokku puutudes tulid ka unistused. Nägin tema tundides tantsu hoopis teisiti, kui olin seda lapsena näinud. Puutusin ka lapsepõlves tantsuga kokku, kuid mitte nii, et mind oleks mingi tantsuõpetaja pisik nakatanud,» rääkis tantsuõpetaja raadiole Elmar.

Adamson avaldas, et Toomi tantsutrenni kutsus teda lähedane sõbranna. «Olin Toomi nime kuulnud juba varem, sest võtsin osa laulupidudest. Nimelt, osalesin 1947. aastal laulupeol lastekoori koosseisus ja laulsin Riho Pätsi taktikepi all. 1950. aastal laulsin neidude kooris. Kuid aastal 1955 osalesin juba tantsupeol,» sõnas ta.

«Õpetaja Toomi parandas ja õpetas mind palju. Viiekümnendatel õppima asudes, ei osanud ma polkat, sain selles osas palju nõu. Samuti õpetas ta mulle koordinatsiooni. Alguses arvasin, et oma väheste oskuste tõttu ma tantsurühma ei pääsegi. Kuid esimese tunni lõpus palus ta mind, kas võiksin õppima jääda. Läksin selle teate saatel lausa hüpeldes koju. Hakkasin siis trennis käima ja mulle kohutavalt meeldis see kõik! Füüsiline koormus oli hea ja ta pööras väga täpselt tähelepanu tantsu põhisammudele. Ta oli teinud ise terminoloogia ja iga takti osa oli väga tähtis talle,» rääkis Adamson õpetaja Toomi õpetamise käekirjast.

«Siis aga saabus aeg, mil Toomi hakkas pensionile minema, see oli aastal 1962. Ta tegi ettepaneku, et mina läheksin kohakaasluse alusel kutseharidusse, toonase Tööjõureservide juurde tööle. Tõin kaasa kõik oma tantsijad ja tegime oma rühma. Nii mu elu hakkaski minema, Toomi väga toetas mind, mul oli alati inimene olemas, kelle käest nõu võisin küsida. Mu kodune kasvatus oli juba selline, et alati tuleb nõu küsida vanemate ja targemate käest. Just niimoodi algaski minu tantsutee,» lisas Adamson.

Naine tunnistas raadiole Elmar, et tantsuõpetaja töö on väga raske. «Tants on ju kunst ja kõik peab harmoneeruma. Erinevad karakterid peavad koos asju tegema. Peab endaga palju tööd tegema ja ei tohi laisk olla. Sa pead andma endast kõik ja olema väga teotahteline. Kas on igas inimeses seda olemas? Ei ole. Mina tegin tantsijatele selgeks, et meil on tunnis oma kord. Puududa ei tohi, kui see oli vältimatu, siis pidi alati eelnevalt teada andma. Kui oli puudumisel põhjus, ma loomulikult alati arvestasin. Tantsijatel kujunesid tantsutrennid nagu teiseks koduks, kogunesime kolm korda nädalas. Paljud tantsijad on hiljem öelnud, et minu treeningutega kaasnenud kohusetunne on neile ka teistes valdkondades kasuks tulnud,» rääkis ta.