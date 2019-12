Talunikud kogunesid pealinnas: ei tohi ära unustada, kust kohast tuleb Eestimaa toit!

Talunikud kogunesid täna pealinnas, et riigiisadelt rohkem raha nõuda. Oma rahulolematuse märgiks tõid põllumehed Toompeale 101 traktorit ning sümboolseid kingipakke.

Jõgevamaa talunike eestvedaja Raul Soodla tõi välja, kui suure hulga talunikega riigimeeste ette mindi. «Meil oli omavahel kokkulepe, et ligikaudu kakskümmend põllumeest koguneks igast maakonnast. See on piisavalt kaalukas kogus, kes Toompeal võiks väljas olla,» sõnas Soodla.

«Traktor on põllumajanduse sümbol. Tänane sõnum ei olnud sugugi ainult traktoriga seotud. Tunneme, et valitsus on taaskord meist eemale jäänud. Tahame meelde tuletada, et see käsi, mis täna süüa toodab, ei käi ju igavesti. Eesti toit ja oma toiduga varustamine on strateegiliselt üliolulised teemad. Seda kõike ei tohi ära unustada,» tõi Soodla välja.

Mees rääkis, millistele punkidele talunikud kõige enam tähelepanu pööravad. «Üheks oluliseks peatükiks on kindlasti üleminekutoetused. Kõige tähtsam on aga see, et Eesti riigi valitsus ja riigikogu ei tohi ära unustada, kust kohast tuleb Eestimaa toit. Tahame, et järgnevas Euroopa Liidu eelarve programmis oleksid põllumajanduse teemad väärikalt kajastatud. Soovime, et põllumeestele makstavad toetused oleksid teiste Euroopa Liidu riikidega võrreldes vähemalt üheksakümne protsendi tasemel,» sõnas ta.

Uus maaeluminister Arvo Aller astus täna riigikogu ees ametivande andmisega ametisse, talunike esindaja rääkis, et tänane sõnum ei ole suunatud ainuüksi ministri suunal. «Minister on värske mees ja eks ta saab kohe ka tuleristsed. Kuid täna me vajutame eelkõige riigikogu saadikute südametunnistusele. Pöörame tähelepanu nõudmiste ja kohustuste tasakaalule. Riik kirjutab täna väga rangelt ette, kuidas toitu tuleb toota ja millised on põllumeeste kohustused. Teame, et kõik kohustused tuleb täita punkti pealt. Selleks tuleb aga kõvasti investeerida. Teiselt poolt unustatakse aga ära, et kogu ülejäänud Euroopa saab investeerimise poole pealt lisatoetust, meie peame siin ise hakkama saama,» lisas Soodla.