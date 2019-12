Tanja Mihhailova-Saar: lavaelu ja pereelu tasakaalustamine on sajandi küsimus

Tanja Mihhailova-Saar rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis, kuidas ta erinevate tööde ja tegemiste kõrvalt jõudis aasta kõige kiiremal perioodil anda välja ka oma uhiuue singli. «Ma ei ole juba mitu aastat endale laulu kirjutanud, see oli minu jaoks suursugune sündmus. Mul on hea meel, et kuidagi nii õige lugu jõudis minuni,» sõnas muusik.

Naine rääkis, kuidas tasakaalustada pere ja töö teemalisi tegemisi. «Lavaelu ja pereelu balansseerimine on sajandi küsimus. Lava on minu keskkond, see on mu lemmikkoht. Kuid poeg Teodor on kodus ja tema on mu lemmikinimene. Jah, see teema pole lihtne. Inimesed, kes käivad tihti tööl, saavad minust aru. Kui ülejäänud aasta vältel oled rohkem kodus ja saad ka pereasju toimetada, siis detsember on natuke keerulisem. Õnneks meil on väga ägedad vanaemad. Igal võimalikul minutil üritame ka ise kõrval olla. Õnneks enamus kontserte jäävad Tallinna ja Harjumaa piirkonda. Muidugi tuleb ette ka pikemaid väljasõite, näiteks ka Tartusse, sest 25. detsembril anname Mikuga ilusa jõulukontserdi kirikus,» lisas ta.

Tanja Mihhailova-Saar rääkis ka oma uuest singlist, mis kannab pealkirja «Kõik». «Laul on väga emotsionaalne ja tugeva sõnumiga. Õnneks pole lugu ainult kurvapoolse sõnumiga, seal on ka positiivne külg olemas, mis räägib, et sa pead raskel hetkel leidma endas tasakaalu ja vabastama endast negatiivseid emotsioone. Elus on ka nii, et on kurvameelseid, kuid on ka rõõmsamaid hetki. Olen ise väga rõõmsameelne, kuid see ei tähenda, et ma laulan ainult rõõmsaid lugusid. Pean tunnistama, et mulle meeldivad minoorsed ja kurva noodiga palad. Ka selliste lugude kirjutamine tuleb mul palju paremini välja. Ma ei kirjuta ainult oma elust, olen nagu väike käsn, kes tõmbab teiste inimeste olukordadest ja emotsioonidest teatud hetki. Vaatlen neid ja selle kõige pealt sünnivad ka minu lood. Kõik meloodiad ja sõnad tulevad iseenesest, seal väga suurt ette planeerimist ei ole,» rääkis ta.

Tulenevalt värske singli teksti sõnumist, laulja rääkis, kuidas rasketest hetkedest välja tulla. «Peab oskama endast lahti laskma inimesi, kes on halbade emotsioonidega seotud. Sa kindlasti paraned läbi selle ja oled taas tasakaalus. Pole mõtet vanadest asjadest kinni hoida. Me oleme kõik inimesed. Ikka oleme aegajalt oma supi sees, mõtleme ja mängime läbi erinevaid situatsioone ning öeldud sõnu. Mingi aeg on aga vaja sellest kõigest lahti lasta, et olla taas normaalne, rõõmus ja õnnelik inimene,» sõnas Tanja Mihhailova-Saar.