Tehisintellekt ei ole ainult robotid, populaarne veebikursus lükkab ümber levinud müüte

Tallinna Tehnikaülikool tõi Eestisse maailma kõige populaarsema tasuta eestikeelse veebikursuse, mis kannab pealkirja «Elements of AI». Ettevõtmise Eesti projektijuht Regina Erlenheim käis raadio Elmar hommikuprogrammis, et rääkida kursusest lähemalt.

«See on üks tore projekt, kus toome tehisintellekti baaskursuse teadmised eesti keeles eestlastele. Ettevõtmine on Soomest pärit, Helsingi ülikooli ja tehnoloogiaettevõte Reaktori koostöös loodi kursus, mis algselt oli inglise keeles. See tõlgiti ka soome ja rootsi keelde ning meie otsustasime, et soovime seda ka eesti keeles pakkuda,» sõnas Erlenheim.

Projektijuht lisas, et vastava veebikursuse eesmärgiks on näidata, et tehisintellekt ei ole ainult robotid. «Tehisintellekt on midagi palju rohkemat. See on nähtamatu algoritm, mis ümbritseb meid kõikjal. Kui vaatame sellele teemale peale veidike inimkesksemalt ja lihtsamalt, siis saame öelda, et tehisintellekt on ka Google otsingumootorid, Spotify muusikasoovitused ning meie profiilile vastav sisuturundus,» rääkis ta.

Veebikursus on jaotatud kuueks erinevaks teemaks. Projektijuhi sõnul ei pea kursuse läbimiseks olema tehnoloogilist tausta. «Selleks, et kursust läbida, on vaja minna vastavale veebilehele ja seal saab teha registreerimise. Me keskendume kuuele erinevale põhiteemale. Alustame laiemalt ja räägime, mis asi on AI ehk tehisintellekt. Siis vaatame, mil moel saame tehisintellektile lähenda filosoofilisel moel. Vaatame ka, millised on erinevad probleemilahenduse metoodikad. Õpime mängulisi harjutusi, et mõista seda tehnoloogiat paremini. Vaatleme, mis on hetkel pärismaailma tehisintellekt. Räägime ka masinõppest, see läheb teemas juba süvitsi, kuid samas veel sellisel moel, et ka inimene, kes pole tehnoloogiataustaga, saab etteantavast infost kenasti aru. Muuhulgas tuleb juttu närvivõrkudest ning nende mõjust tulevikus,» sõnas Erlenheim.

«Müüdid on väga lihtsad tekkima. Tahame selle kursusega inimestele näidata, et tehisintellekt ei ole midagi sellist, mida peaksime kartma. See ümbritseb meid tegelikult kõikjal ja kasutame seda juba igapäevaselt. Kui näiteid tehisintellekti päriselust tuua huvilistele selgelt ja lihtsalt, siis selle läbi saab kindlasti targemaks. Kui meie oleme targemad, siis on terve Eesti targem,» lisas kursuse projektijuht.