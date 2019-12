«Naised köögis» esitas raadio Elmar köögis oma uut lugu

Ansambel «Naised köögis» laulis täna raadio Elmar köögis värsket lugu «Elu tants». «Antud laul pärineb meie uuelt plaadilt, see on helikandjal kõige esimeseks palaks. Värskel albumil on väga erinevaid lugusid, püüame ennast mitte piirata ja liiga paika panna. Esitame igasugust muusikat, ühtteist on räpi vallast, kuid on ka lüürilisi lugusid. Lauludes on hästi palju mehi, kusjuures ka Eesti kultuuriruumist tuntud mehi,» muigas Kristiina Ehin.

Ehin lisas, et bändi liikmed kogunevad köögis üsna tihti. «Isegi täna, vahetult enne Elmarisse tulekut, kogunesime minu köögis. Kohvid vaikselt podisesid, harjutasime laulu ja valmistusime teie juurde tulekuks. Meie niinimetatud «kodu köök» on tegelikult Kati köök, mis asub Viljandis. Seal on suured ahjud kütta, koht väga hubane laulude loomiseks,» sõnas Ehin.

Naised rääkisid, milliseid uusi kogemusi on aasta 2019 nende ellu toonud. «Minul toimus väga suur muutus, läksin jälle kooli. Õpin jookide tehnoloogiat, tahan saada kunagi lõbusaks õllepruulijaks, » sõnas Kairi Leivo.

«Mina sain aga paar päeva tagasi esimest korda kausside heliteraapiat. See toimus Alpide jalamil ja olen siiani nende helide mõju all. See võttis hästi minu aasta kokku,» lisas Ehin käesoleva aasta uue kogemuse kohta.

«Peres, kus on lapsed, on iga aasta eriline. Kõik on pidevas muutumises ja selle kõigega kaasneb palju olulisi hetki,» jagas Katrin Laidre oma mõtteid.

Bändil on ees aastalõpu kontserdid, mis toimuvad enne uue aasta pidustusi, täpsemalt 27.-30. detsembril. Esinemisgraafikuga saab tutvuda ansambli ametlikul lehel.