Elmari muusikauudised

Ansamblil Revals ilmus lugu «Kirjutan romaani». Antud pala on 12. detsembril ilmuva Revalsi albumi nimilooks ning osaleb ka konkursil Eesti Laul. Uue loo viisi ja sõnad kirjutas Jaanus Saago.





Liis Mäesalu ja Tarvo Valm said valmis uue albumi

Uue albumi nimeks on «Õhus on alati õrnust». Tegemist on Liis Mäesalu ja Tarvo Valmi teise albumiga. Plaat sisaldab 15 lugu ja kõik laulud kõlavad eesti keeles. Albumil muusika on loonud Tarvo Valm, aga tekstide autoreid on kohe mitu – Aapo Ilves, Anneliis Kõiv, Taili Vahesaar jpt. «Mul on hea meel, et see nüüd kõik valmis on. Kui võrrelda eelmist ja tänast albumit, siis uus on muusikaliselt palju tugevam kui eelmine, nii heliliselt kui kõiges muus. Liisi vokaal on ajaga palju kindlamaks muutunud ja oleme üksteist nö muusikaliselt tundma õppinud,» ütles Tarvo Valm.





Boamadu avaldas uue loo

Ansambel Boamadu avaldas loo «Veel üks kord» uues võtmes ja loole on tehtud ka video. Sügisesel pimedal ajal on inimesed ikka tavapärasest rohkem väsinud. Oma videoga tahab bänd suunata inimesi rohkem liikuma ning enda tervise heaks midagi tegema. «Veel üks kord» on tegelikult juba vana lugu ning Boamao repertuaaris olnud üle mitme aasta. Ansambli eelmine koosseis salvestas originaalloo aastaid tagasi, kuid nüüd on pala saanud uue hingamise. Laulu autor on Margus Randmäe, kes lisas: «Selle loo sünd oli selles mõttes huvitav, et tuli praktiliselt kohe nö. ühe hooga. Kõndisin linnas, mingi hoogne tempo hakkas peas kumisema, tekst tuli praktiliselt ühe hingetõmbega. Ju siis oli juba kaua kuskil alateadvuses olnud. Kui koju jõudsin, võtsin kitarri, vormistasin enda jaoks harmoonia ja panin sõnad paberile.» Ansambli Boamadu kooseisu kuuluvad Peeter Priks, Keith Mutvei, Roger Erikson ja Veli Rooger.





Arms Around Paris andis välja loo «Through Hard Times»

Arms Around Paris on neljaliikmeline bänd, kes alustas oma tegevust 2013. aasta sügisel Viinistul ning mille koosseisu kuuluvad trummar Aare Vest, kitarrist Arthur Škurko, bassist Petri Osila ja laulja Reimo Mürgimäe. Ansambel andis 1. märtsil välja omanimelise debüütalbumi mis salvestati Tartus Clockwork Stuudios. Stiililt on ansambel alternatiiv-rock, kuid mõjutusi on ka popist ning klassikalisest rockist – kuulda saab sütitava energiaga kõva kütet kui ka rockiballaade. Album on kättesaadav CD-na ning leitav ka enamustes voogeedastus kanalites. Uue loo sõnade autor on Reimo Mürgimäe ja muusika kirjutas Aare Vest.



Ansambel Tugusung andis välja oma esimese singli