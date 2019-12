Jaak Joala muusikalise pärandi sarjast ilmus uus helikandja «Arm mu ainus aare»

Plaadi koostaja Olavi Pihlamägi kinnitusel on see senistest Joala kogumikest oluliselt mahukam, sisaldades kakskümmend üheksa laulu väga erinevates stiilides. «Kirsiks tordil on viimane lugu «Varahommikul», mis võtab selle plaadi imeilusalt kokku ja näitab, et Jaak oli võimeline laulma peaaegu igat sorti muusikat,» ütles Pihlamägi.

Plaadi koostaja sõnul hakkab Jaak Joala albumite seeria peagi lõpule lähenema, antud helikandja on ilmumise järjekorras eelviimane. Albumi nimilauluks on lugu « Arm Mu Ainus Aare». «Avalaul peab olema selline, mis äratab sind üles ja tekitab tähelepanu. See ei ole selline hitt, mida igaüks silmapilkselt Jaak Joala looks peaks. Antud lugu on tehtud päris suure koosseisuga. See on nimelt Kustas Kikerpuu pidupäeva koosseis,» sõnas Pihlamägi.

«Siin on piisavalt palju selliseid laule, mis näitavad, et arm on inimese hinges olemas ja see on suur aare. Julgen öelda, et plaadi peal on päris palju selliseid lugusid, mis on suurel kuulajate ringil veel avastamata. Eesti Rahvusringhäälingu arhiivist leidsin enda jaoks päris palju neid laule, mida olin nimeliselt justkui kuulnud, kuid nende ülesleidmisel oli üksjagu avastamist. Ühte lugu nendest oli vaja ka tugevalt restaureerida, sest see oli paljude ümbervõtmiste käigus rohkelt kannatada saanud,» sõnas muusika ajakirjanik Pihlamägi.

Pihlamägi lisas, et Joala oli omal ajal populariseerinud trammijuhi ametit ja selle raames esitas ta Kirkerpuu kirjutatud lugu «Vana tramm», mis samuti uuel helikandjal välja toodud. «See oli üks noortestuudio saade. Toona tehti palju lavastuslikke saateid ja Joala pidi mängima seal trammijuhi ametist huvituvat noort. Seetõttu sai kirjutatud ka laul trammijuhist. Laul on plaadil eelkõige sellepärast, et tänavu pandi ühele trammile Jaagu nimi,» rääkis ta raadiole Elmar.

Pihlamäe sõnul tutvustab plaadi laulude valik erinevate maade heliloojaid. «Eelmiste plaatide muusika valik on ühe või teise kindla suunitlusega. Siin ma võtsin sellise juhtmõtte, et laulud on tervest maailmast. Antud kogumikul on erinevate rahvuste laule, siin on inglased, ameeriklased, hispaanlased, itaallased, prantslased, muidugi ka paar eestlaste laulu. Helikeel on esitatud nii, et kogu materjal sobib omavahel kokku ning ei hakka kuulajat häirima,» sõnas ta.