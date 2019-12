Perekond Lunged kaunistasid raadio Elmar stuudios jõulukuuski

Inga ja Toomas Lungel on tulemas ühised kontserdid tuleva aasta veebruaris, täpsemalt 1.02 Vihulas, 6.02 Viljandis ja 13.02 Elvas. «Selle üle on nii hea meel, sest veebruar on ülimalt tähtis ja märgiline kuu. Iseenesest on veebruarikuu kõige lühem kuu aastas, ometigi mahub meil sinna üsna mitmeid sündmusi. Näiteks veebruaris on minu sünnipäev, meie kihlumise- ning pulma-aastapäev. 2020. aasta veebruar on aga veelgi erilisem, sest meil tulemas kolm ühist esinemist,» sõnas Inga Lunge raadio Elmar hommikuprogrammis.