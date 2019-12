Jõulutuuril võib ka õudusmuusikat esitada! Evelin Samuel-Randvere, Johan Randvere ja Marten Altrovi stiilinäide

Evelin Samuel-Randvere, Johan Randvere ja Marten Altrov annavad tänavu detsembrikuus üle Eestimaa kokku viisteist pühade teemalist kontserti. «Jõulutuur kui selline on keeruline žanr. Me kõik teame jõululaule ja teame ka seda, et need lood on mingis mõttes veidike sarnased. Väga keeruline on teha midagi täiesti uut ja erilist. Seetõttu panime repertuaari sisse eriti krapsakaid lugusid, samas saab kuulata üllatusena ka veidi sürrealistlikke laule,» sõnas Johan Randvere «JõuluDuuri» kontsertkava kohta.

Muusikud mainisid, et oli aeg, mil jõulude ajal oli kombeks rääkida õudusjutte. Nii nad otsustasid, et nende kontserdil ei mängita mitte ühtegi kurba lugu, küll aga on publikule üllatuseks veidi õudsemat laadi muusikat. «Selle loo peale on meil olnud vau-efekti huikeid saalis. Mängime teile seda sama laulu ka Elmar LIVE stuudios,» lubas Johan Randvere.

Abikaasad Evelin Samuel-Randvere ja Johan Randvere lisasid, et nende pisitütar on kõikjal kontsertpaikades kaasas. «Ta on paindlik ja leplik laps, temaga on mõnus tuuril käia. Tüdruk naudib muusikat ning õõtsub vaikselt kaasa,» tunnistas pisitütre ema.

Marten Altrov mängib «JõuluDuuril» klarnetit, mis on erinevate tuuride kontekstis üsna eriline nähtus. «Marten on lihtsalt nii hea! Ta mängib tegelikult kahte pilli, üks nendest on tavaline klarnet ja teine bassklarnet. Seda on nii äge kuulata, kuidas ühehäälne pill suudab täiesti ära täita ka ainult laulu,» lisas Johan Randvere. «Seda pilli tuleb ise vaadata ja kuulata. See on suure ja mahlaka kõlaga pill. Ma rõõmuga naudin veidike särtsakamaid lugusid, kuid naudin ka kõige kurvemaid lugusid. Ma arvan, et meis kõigis on need poolused olemas. Kontserdil leiame me ka mõlemad äärmused kenasti üles,» sõnas klarneti mängija Marten Altrov.

Marten Altrov, Johan Randvere ja Evelin Samuel-Randvere raadio Elmar toimetuses FOTO: Raadio Elmar

«JõuluDuur» kontserdid toimuvad alljärgnevates kohtades: