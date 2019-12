Elmari muusikauudised

Viivika Reintam avaldas uue laulu «Ootan sind»

Lugu räägib aja maha võtmisest, enesesse vaatamisest ja Jumala ootamisest. Laulja usub, et me kõik vajame ja igatseme seda aega. «Aga ootamine on inimloomusele raske. Irooniana sain ka mina parajalt oodata enne, kui antud lugu valmis. Aga see oli ootamist väärt nagu paljud magusad võidud,» sõnas laulja Viivika Reintam.



Margus Vaher & Kobra avaldasid videosingli «Jõulud on käes»

Laulja Margus Vaher ja tema bänd KOBRA on juba varakult jõulumeeleolus ning seda peegeldab ka nende äsja ilmunud videosingel «Jõulud on käes». Muusika autor on Eimel Kaljulaid, sõnad Margus Vaher. Omalt poolt lisab bändi bassist Mart Veski loo kohta nii: «Kuigi vähemalt pool meie bändist on pigem Grinchid, siis see konkreetne lugu tekitab isegi meil mõnusa jõulumeeleolu». Loole valmis ka pühademeeleolus muusikavideo, mis filmiti hubases palkmajas keset Kloogaranna maagilist metsa. Videos löövad lisaks bändiliikmetele kaasa ka bändiliikmete südamedaamid. Lugu saab elavas esituses kuulata juba 21.detsembril Tartus kontsert-telesalvestusel, kus teiste seas astub üles ka ansamber KOBRA.



Uus lugu ansamblilt N.O.O.B

Mikk Tivas, Martti Mikk, Indrek Luukas ja Gert Gregor Källo ehk ansambel N.O.O.B on valmis saanud aasta lõppu veel viimase singli «Leian taas», mis positiivsel toonil räägib taasleidmise rõõmust ning kõnetab igaühte erineval tasandil. Koos United Dream Studios'iga on valminud ka suurepärane muusikavideo. Band ootab rõõmsalt küllakutseid ning juba järgmise aasta alguses on plaanitud järgmise singli avaldamine. Tunda on ka plaadihõngu. Loo sõnad kirjutas Marek Sadam, muusika autor on Gert Gregor Källo.



Teravmoon andis välja loo «Tõmbame sae käima»

Teravmoon on Eesti rokirahva show- ja mölluansambel. Tegutsenud on nad kaks aastat ja sae käima tõmbamine on bändi neljandaks singliks. Loole valmis ka humoorikas video. Uuel aastal alustavad nad esimese plaadi salvestusega. Bändi järgmine kontsert on 21. detsembril rokiklubis Barbar, sündmusel Õudne Jõul, kus lisaks hirmsatele tegevustele (erikujuliste piparkookide söömine, päkapikkude saagimine jms) korraldatakse ka heategevuslik korjandus Mustjõe proovika tarbeks, et Eesti muusika uustulijad saaksid harjutada parima tehnikaga. Loo muusika kirjutas Silver Savason ja Mihkel Kütt, sõnad tegi Tiit Savason.



Wiiralt avaldas oma versiooni Henry Laksi legendaarsest loost «Salaja»