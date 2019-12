Tanel Veenre: olen tänulik selle seljakoti eest, mille olen rännakuks kaasa saanud

Mees lisas, et tema jaoks määravaks periood, mil oli teismeline, just siis ta otsustas, kuidas ja kellega edasi minna. «Just see sama habras iga on see aeg, mil teeme olulisi valikuid. See periood jääb teismeea keskele, siis hakkame mõtlema, mis saab pärast kooli. Samal ajal avati ka diplomaatide kool, mäletan, et miskipärast see kõnetas mind väga. Ühelt poolt oli see kirg maailma näha, teiselt poolt meeldis mulle vanakooli väärikus. Diplomaatide kooli astumine oli hetkeks täitsa tõsine plaan. Siis meeldis mulle ka ajalugu, käisin Tartu ülikoolis isegi avatud uste päevadel. Kunsti osas olid otsused täiesti lahtised. Maalikunstnik Mari Roosvalt suhtles toona mu vanematega ja tema siis soovitas, et ehtekunst on midagi kindlat ja alati on leib laual. See oli hästi pragmaatiline vaatenurk. Kuid kokkuvõttes võin ikkagi öelda, et see kõik oli juhus. Ma oleks õnnelik ka teiste valikute puhul. Õnnelik olemine on minu jaoks hoiak olukordade ja valikute suhtes, see on midagi, mis tuleb seestpoolt. Kokkuvõttes jällegi saan öelda seda, et minu jaoks on avanenud nii fantastiliselt rikas ja unikaalne maailm. Seda tunnet ei saa sõnadesse panna,» rääkis ehtekunstnik.

Veenre lisas, et ametialaselt lähtub ta täna kahest vaatenurgast, üks nendest on kunstniku ja teine disaineri tee. «Olen teinud teadliku valiku, et neid kahte poolt lahus hoida. Üks pool on minu kaubamärk, see hõlmab enda alla mu kollektsioonid ja nähtava osa. Seda on lihtne soetada ja saab näha palju ka tänavatel. Teine osa on aga pigem nähtamatu ja see on minu kunstniku tee ja see on olnud minu esimene karjäär. Selleks hetkeks, kui lõin enda kaubamärgi, olin ma kunstnikuna juba tugeva baasi loonud. Ehk mul on olemas ülemaailmne galeriide võrgustik, mille olen loonud professionaalse ehtekunstnikuna,» tõi ta välja.