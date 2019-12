Kontsertsari «Laul katab maad» toob publiku ette nii klassikat kui uustöötlusi

«Mina kui klaverimängija esinesin esimest korda Eestis süntesaatori peal. Olen seda ühel korral veel teinud, see leidis aset Kambodžas, terves linnas klaverit ei olnud ning ainuke süntesaator leiti katoliku kirikust. Muidu ma teen vahet, kes on süntesaatori mängija ja kes on pianist. Mina olen ikka klaverimängija,» muigas Rein Rannap pärast seda, kui oli esinenud raadio Elmar LIVE stuudios.

Muusikud tegid otse-eetris juttu, kuidas nad omavahel kokku said. «Korraldaja Aarne Valmis tuli minu juurde jutuga, et tahab jõulutuuri teha. Esimene inimene, kelle peale mõtlesin, oli Ott Lepland. Meil on olnud olnud Otiga viimasel ajal väga tihe koostöö. Aasta tagasi sai valmis plaat ja pärast seda oleme esinenud nii kahekesi kui ansambliga. Lisaks Otile, oli vaja kampa ka naislauljat ja kutsusime Birgiti. Seejärel tuli mõte, et rikkalikuma ja kandvama heli nimel on ka mulle tuge vaja, nii valisimegi tšellomängija Silvia. Tšelloga saab toetada ilusaid meloodiaid ja bassi, tänu sellele on muusika palju mitmekesisem, kui vaid klaveriga oleks,» rääkis Rannap jõulutuuri koosseisu tagamaadest.

«Kogu repertuaar on spetsiaalselt meie kontsertsarjaks kokku pandud. Seal on nii mõnedki Reinu tuntumad palad, saab kuulata Birgiti muusikat ning meie ühiseid duette. Kavas on ka klassikaliseid jõululaule, millest oleme teinud uued töötlused. Lisaks tulevad esitamisele instrumentaalsed palad, mida esitavad Rein ja Silvia,» lisas Ott Lepland.

Kontserdid toimuvad alljärgnevates kohtades: