Mikk Targo andis oma juubeli puhul välja kolmikplaadi, peagi ilmub ka raamat

Targol on tuleval aastal ilmumas ka raamat, kus võtab kokku uskumatuid seike möödunud aegadest. «Annan selle välja märtsikuus ja tahan seda teha suurelt. Kõige pöörasemad sündmused on toimunud Venemaal, ehk see on periood, mis jääb kaheksakümnendate ja üheksakümnendate vahele, olin sel ajal palju Venemaal. Raamatus on palju naljakaid lugusid elust enesest,» rääkis ta.

«Elu ise viib mind selleni, et kui mingi periood saab läbi, siis tekib tegevusse teatud auk. Selliseid auke on mul elu jooksul päris mitu olnud ja mõni neist on kestnud lausa kuus kuni seitse aastat jutti, ma ei ole siis mitte midagi suurt kirjutanud. Olen nendel perioodidel teinud lihtsalt reklaami- ja filmimuusikat, kuid laule mitte. Laule kirjutan vaid siis kui näen, et minu ees on artist, kes tahab teha tööd. Sellisel juhul läheb minus mingi masin käima ja hakkab ka looming sündima,» sõnas Targo.

Targo kõige värskem lugu on sisse lauldud Tuuli Vellingu poolt, mille pealkirjaks on «Ainult hetk». Muusik ise on öelnud, et antud lugu võtab hästi kokku tema elu. «See on üks väga kummaline laul. See viis on kakskümmend viis aastat vana. Mäletan hästi seda loomise hetke. Olin suvel Saaremaal, autoga rannas. Oli päikeseloojang ja siis tuli ka see meloodia. Olen juba pikalt mõelnud, millal selle loo valmis teen. Mitmeid sõnadekirjutajaid on teinud sellele ka tekste. Tegemist on suhteliselt aeglase lauluga, kui oleksin selle välja toonud «tümaka» ajal, siis oleks ta kindlasti kuhugi ära vajunud või kadunud. Ootasin selle avaldamisega õiget momenti. Kui suvel hakkasin oma uut kogumikku planeerima, siis tekkiski ka selle loo osas mõte. Tegin ettepaneku Tuuli Vellingule, et ta sõnad kirjutaks. Andsin ette vaid märksõnad, milleks olid igavik, suur, armastus ja maailma sügavus. Ta saatis mulle vastu enda poolt lauldud demo ja ma sain aru, et nüüd ongi see õige hetk käes. Liiatigi on ka laulu pealkirjaks «Ainult hetk». Tuuli on täpselt ära jaganud selle mõtte ja idee, kuidas see kõik koos muusikaga koos välja võiks näha,» rääkis Mikk Targo.