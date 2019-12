Tanel Padar oma tütrest: kodust lahkudes on nii raske, kui ta jääb armsate silmadega vaatama

«Mul on isana väga toredad kuud olnud! Ei oskagi millegagi võrrelda, kõik on väga tore ja hästi. Linda on hästi kasvanud, ta on tubli ja laseb meil öösiti isegi magada. Tuleb tunnistada, et kodust ära minna on väga raske, kui ta jääb oma armsate silmadega sind vaatama. Rääkida ta ju veel ei oska ning ka kehakeeles ei oska märku anda, et «ära mine» või «varsti näeme». Kodust eemal olles ma mõtlen kogu aeg tema peale, kuid saab hakkama,» rääkis Padar isaks olemisest.

Muusik lisas, mida ta ootab eesolevatest jõuludest. «Ma loodan, et jõulud lähevad väga hästi. Tahan palju aega koos perega olla. Linda on praegu väga hea kuulaja, siis ma saan talle rääkida, kust need jõulu traditsioonid alguse on saanud ja mida need meie jaoks tähendavad,» lisas ta.

Padar rääkis, et usub omal moel päkapikkudesse. «Ma usun, et päkapikud on olemas. Olen juba päris palju aastaid siin maa peal elanud ja ma ei näe mitte mingisugust vastupidist tõestust, et neid ei oleks. Seega, pigem usun, et nad on tõesti olemas. Pole küll kindel, et kas nad käivad akna taga luuramas, kuid nad kindlasti saavad hea ülevaate, millega me aasta jooksul hakkama oleme saanud. Tasub kogu aeg olla hea,» muigas ta Elmari lastesaates.

Saatejuhid uurisid, kas muusikul on jõulueelsel perioodil palju esinemisi. «Paarkümmend aastat on mul detsember kõige esinemiste rohkem kuu olnud, nüüd ma otsustasin, et ühe detsembrikuu olen rohkem isa rollis. Nii saan kodus oma perega olla. Eks näis, kui hästi mul see välja tuleb. Olen ju harjunud jõulukuul mööda Eestimaad ringi sõitma ja esinema, nüüd on üle pika aja jõulud täitsa vabad. Ma usun, et see on teistmoodi tore aeg. Võibolla saan isegi suusatama minna üle aastakümnete,» lootis Padar.

«Lapseks olemise juures on kõige lahedam asi jõulude tähistamine. Kui sa oled laps, siis tüütuid asju on üsna palju, jõulud kindlasti nende hulka ei kuulu. Ükskõik kui palju ma krutskeid ka ei teinud, siis jõuluvanale suutsin ikka hea lapse mulje jätta. Mäletan, et sain alati kingitusi ning ka päkapikud tõid ühtteist ka sussi sisse. Tõsi, ühel varahommikul ma küll avastasin, kuidas mu ema ja isa tahtsid päkapikkude poolt toodud suuski ja suusakeppe ära varastada. Kuna nad jäid mulle vahele, siis sain suusavarustust õnneks ise kasutada,» naeris Padar.

«Jõulu aeg on minu jaoks tõeliselt õnnelik siis, kui on valged jõulud. Ehk siis, kui on palju lund maas ning taevas paistab päike. Kui päike lume peal sillerdab, siis on mul kõige rohkem jõulutunnet. Lume peale jäävad jäljed, need aitavad tuvastada, kas päkapikud või jõuluvana on juba liikvel. Lumi on talvel ikka väga oluline. Loomulikult lisavad õiget meeleolu ka kuuse, piparkoogi ja mandariinide lõhn. Sinna juurde peab käima ka kommipaberikrõbin,» rääkis muusik oma jõulutunde tekitajatest.