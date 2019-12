Jalmar Vabarna suurgala õhtujuhi ametist: nüüd tuleb rock'n'rolli lüüa!

Suursündmuse õhtujuhid on Sandra Vabarna, Jalmar Vabarna ja Tõnu Tubli ehk Trad.Attack!.

Raadio Elmar hommikuprogrammis käis Jalmar Vabarna, kes rääkis oma varasemast õhtujuhi kogemusest. «Olen mõned aastad tagasi samuti Eesti Muusikaauhindade galat juhtinud, toona tegin seda koos Birgit Sarrapiga. Siis olin ikka maru ontlik, nüüd tuleb kõvasti rock'n'rolli lüüa,» naeris Vabarna.

«Kuna Trad.Attackil! on uus plaat valmimas ja ka suur kontsert tulemas, siis meie tele-eetri plaan oli uue aasta alguseks justkui paigas ning Muusikaauhinnad ei omanud seal algselt mitte mingit rolli. Me teadsime, et meil bändil pole uut materjali välja tulnud ja nominatsiooniks seega võimalust pole. Siis tuli aga korraldaja poolt pakkumine, mille raames kutsuti Trad.Attacki! liikmeid õhtujuhi rolli täitma. Mõtlesime, et miks ka mitte, see kõik on ju väga põnev. Loodame, et tuleb äge asi. Oleme lavastuse meeskonnaga juba koos istunud ning arutanud erinevaid lähtenurki,» sõnas muusik eesoleva ürituse kohta.

Vabarna avaldas, et bänd esitab Eesti Muusikaauhindade üritusel ka muusikalise etteaste. «Meie esinemine saab olema nii-öelda ava-act. Selle aasta sündmus on veidi erinev eelmiste aastate üritustest. Üks osa kantakse üle ühes kohas ja teine osa teises kohas. Meid te kindlasti näete ja kuulete ka meie uut muusikat. Samal päeval läheb üles meie uue albumi teine singel, õhtusel kontserdil on sama loo tele-esilinastus,» lisas ta.

Hommikustuudios räägiti õhtujuhi töö võimalikest apsudest. «Apse juhtub nagunii. Seal on nii palju tehnilisi asju, mille peale televaatajad lihtsalt ei tule. Telemaastikul on väga kindlad reeglid ja kõik on ajaliselt kokku lepitud. Olen mõelnud, miks on mõned telesaated maailmas nii head. See on seetõttu, et seal pole jäetud eksimisruumi. Teleruumis on vähemalt viis inimest, kes kritseldavad ja peavad järge. Tõele au andes, kõikide otse-eetri saatejuhtide ees müts maha,» sõnas Jalmar Vabarna.

