Uku Suviste: jõulumuusikat mängi tunnetusega ja laulu alusta pigem minimaalselt

Muusik Uku Suviste jagas nõuandeid, kuidas esitada kuulsat jõululaulu «Püha öö». «Näitan paar asja teile, mis on minu arust olulised ükskõik mistahes loo mängimisel. Vali endale lemmik helistik. Tasub meeles pidada, et eriti jõululugude puhul ei tasu hakata kohe rapsima. Võib läheneda pigem minimaalselt ja lisada hiljem veidike juurde, kui see, et kohe kahe käega, suurelt ja valesti. Mängi vabalt erinevate helidega ja otsi erinevaid kõlasid. Proovi kogu esitus hoida harmooniliselt toonika lähedal,» soovitas Suviste.