Epp Kärsin: just see toob suhtesse läheduse tagasi

Kärsin rääkis, et mistahes suhte puhul kujuneb alati kõige olulisemaks see, kuidas inimene iseennast väärtustab. «Kui ma ennast väärtustan ja minu soovid ning vajadused on kaetud, siis juba olengi parem versioon iseendast. Läbi selle saan ka oma partnerile anda palju rohkem,» sõnas ta.

«Kõige olulisem on see, et me ei võta teineteist iseenesest mõistetavana. Me peaksime partnerit tunnustama ja andma positiivset tagasisidet, selline suhtumine peaks olema iga päev. Olgu kasvõi nii, et kui mees toob kohvi sulle, siis ütled, aitäh, see on kõige paremini valmistatud kohv,» õpetas Kärsin.

Naine andis nõu, mis toob suhtesse läheduse tagasi. «Teadlased on kindlaks teinud, et kui kallistame vähemalt seitse korda päevas, siis see loob suhtesse uue armastuse ruumi. Ka siis, kui oleme koos olnud juba kümme, viisteist või üle kahekümne aasta, tasub meeles pidada, et suudlemine on nii kirglik ja intiimne. Näiteks naise ülahuulest jookseb närv otse kliitorisse. Kui mees kirglikult naist suudleb, siis juba see valmistab naise ette naudinguteks ja loob intiimsuse. Kui te kallistate ja suudlete, siis loote enda vahel uuesti selle ühenduse, mis oli kunagi varem,» märkis Kärsin.

«Vähemalt üks kord kuus võiks minna nädalavahetuseks kodust ära. Reedest pühapäevani, olge lihtsalt kahekesi. Käige käest kinni, rääkige omavahel ja puudutage teineteist nii, et olete ise sada protsenti kohal. Puudutada tuleks nii, et me ise naudime seda, mida teeme. Saladus on selles, et naine tunneb oma keha ja mees tunneb oma keha. Need on nagu tantsusammud tangos, need peavad selged olema selleks, et tants õnnestuks,» lisas Epp Kärsin.