Tartu linnapea luges Elmari otse-eetris südamliku jõululuuletuse

Tartu linnapea hinnangul on Tartu raekoja platsi Valgusküla suurepärane paik, kus leida üles südantsoojendav jõulumeeleolu. «Kui paar päeva tagasi läks siit otse-eetris ülesse Terevisioon, siis tuli üle Eesti tagasisidet, et kui tahate muinasjutus elada, siis minge Tartu raekoja platsile. Minu head kolleegid, linnaarhitektid, kunstnikud ja kultuurikorraldajad on väga toredasti meie Valgusküla üles ehitanud. Kuusk on õiges paigas ja kõik see annab kokku mõnusa jõulumeeleolu. Näeme, et rahvast on siin hästi palju ja tuleb aina juurde,» sõnas Urmas Klaas.

Klaas rääkis kodulinna heast elukeskkonnast ja kõrgest tunnustusest, mis hiljaaegu Tartule omistati. «Minul on väga hea selles muinasjutus elada. Tartu on väga tore linn, tõeliselt heade mõtete linn. Meie inimesed hindavad kõrgelt linna elukeskkonda. Nädal tagasi toimus Roomas suur ülemaailmne linnade vaheline konkurss, kus hinnati linnade elukeskkondi, Tartu tuli sellel mõõduvõtmisel hõbemedalile. Võib julgelt öelda, et kuulume oma keskkonna ja võimalustega maailma tippu,» lisas ta.

«Meie mõte on see, et Tartu linnas peaks olema kogu aeg hea ja ilus olla. Sugugi mitte ainult jõulude ajal. Soovime, et aastaringselt toimuksid siin suure kõlapinnaga kultuuriüritused. Ligi kuuekümne tuhande pealtvaatajaga Metallica kontsert on hea näide selle kohta. Tartu on kuulutatud nüüd ka Euroopa kultuuripealinnaks aastal 2024. Loomulikult juba enne seda aastat on Tartu väga paljude inimeste huviorbiidis. Meie ettevõtmised, mis kulmineeruvad aastal 2024, on selleks ette võetud, et meie kultuuripealinna mõju ei oleks vaid ühel aastal. Tahame, et ka hiljem leiaksid erinevad artistid ja üritused tee Tartusse ning Lõuna-Eestisse,» rääkis linnapea.

Urmas Klaas, Henri Laumets ja Mari-Liis Männik FOTO: Raadio Elmar

Klaas rääkis ka linna aastavahetuse ilutulestikust ning sellest, kas ka Tartu linnal võiks olla kunagi plaan see ära jätta ning vastav raha näiteks mõnda teise valdkonda suunata. «Aastavahetuse ilutulestik on pikaaegne ilus traditsioon. Inimesed tulevad kesklinna seda vaatama ja nautima. See on läbimõeldud, kunstiliselt üks tervik ning kuulub aastavahetuse juurde. Loomulikult ei saa selle traditsiooni keelustamist teha uisapäisa ja kiirustades, ära keelata on väga lihtne. Kuid see on kindlasti mõttekoht. Ilutulestikku saaks kombineerida ka lasershowga. Võimalusi on väga palju ja selle peale tasub mõelda. Tahame, et inimestel oleks siiski aastavahetuse tunne südames,» sõnas ta.

Juttu oli ka linna tulevikuplaanidest. «Meie suund on selline, et inimesed kasutaksid rohkem ühistransporti, rattaringluse rattaid ning oma rattaid. Tartu on ka linn, kus väga palju jalgsi käiakse. Loomulikult peame selleks veel tänavaid ehitama ja neid omavahel mõistlikuks võrgustikuks ühendama. Meil on järgmisel aastal ulatuslikud tööd planeeritud Riia raudtee viadukti ümber, sinna tulevad kergliiklus tunnelid. Taristu ehitamine jätkub. Ikka selleks, et rahvas saaks mugavalt liikuda,» lisas ta.

«Kultuuriprogrammi üks kandev joon on inimene ja loodus. Me näeme tulevikus väga palju ettevõtmisi, mis puudutavad bioloogilist mitmekesisust. Soovime linnakeskkonda veelgi rikkalikumaks muuta. Tahame harida inimesi. Kultuuripealinna mõte ei ole mitte ainult suured uhked kontserdid ja näitused. Kõikidel ettevõtmistel on sügavam pedagoogiline ja filosoofiline sisu, ikka selleks, et muuta inimeste väärtushinnanguid ja käitumismustreid selliselt, et oleksime loodusega rohkem kooskõlas ja suhtleksime ka omavahel rohkem,» sõnas linnapea.

Klaas luges raadio Elmar otse-eetris ka luuletuse, millega ta tänavu aasta juba õige mitu pakki lunastanud. «Mul on üks lemmikluuletus, mis aegajalt meenub. Siin Valguskülas olles näen palju avarust, valgust ja palju aknaid meie ümber. Ma loen Ain Kaalepi luuletuse «Sõber, kui ehitad maja, tee sellele suured aknad - nii suured, kui üldse suudad, nii suured tee tingimata! Ma soovin, et nendest akendest paistaks alati valgus, mis oleks kutsuv valgus. Et kõik tuleks kokku ja tunneks end eriti jõulu ajal hästi,» rääkis linnapea.

Loe täispikka luuletust SIIT:

Sõber, kui ehitad maja,

tee sellele suured aknad,

et päikese selged kiired

sisse neist paistmast ei lakkaks!

On ju neid, kes muud ei oska

kui süüa ja külma karta -

ära iial nende kilda

sa mingi hinna eest hakka!

Tee suured aknad, et õhku

saaks palju neist sisse lasta,

et eal ei hakkaks su hinge

toa sumbunud soojus matma!

Sest kui juba hing on maetud,

siis ihugi eest ei anta

just palju, ja rahus selle

võid hinge kõrvale matta.

Sõber, kui ehitad maja,

tee sellele suured aknad -

nii suured, kui üldse suudad,