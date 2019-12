Marek Sadam kirjutas raamatu «Grifoon Leenu»: olen selle üle lapselikult rõõmus!

Marek Sadam jagas raadio Elmar hommikuprogrammis, et naudib jõululaulude esitamist kogu südamega. «Neid lugusid saab laulda vaid mõned korrad aastas ja seda suurema rõõmuga ma neid jõulude ajal esitan,» sõnas ta.

Muusik rääkis oma kontsertsarjast, mis kannab nime «Lumest armastus». «Kui lund väljas pole, saab seda tunnet ka hinge laulda. Jõulude mõte ei pea olema vaid lume valgus, kuigi meie siin Eestis vajame seda väga. Kui lund ei ole, siis meil on ka üpris säravad lähedased, ma loodan. Mul on palju enda kirjutatud laule, mis räägivad talvest, talves olemisest ja ka jõuludest. Nende ülesastumistega näitame, et sellised me oleme, võtke või jätke. Laval esineme seitsmekesi. Kes tulevad kontserdile Leenut vaatama, siis tema tuleb publiku ette kontserdi lõpus. Laulmise vahele räägin pisut rohkem ka Leenu raamatust,» lisas ta.

Sadam rääkis lähemalt ka oma uuest raamatust «Grifoon Leenu», mis ilmus kõigest mõned nädalapäevad tagasi. «Leenu on selle raamatu peategelane. Ma tahtsin esialgu kirjutada temast fantaasialugu. Kuid kirjutamise ajal hakkas kujunema lugu, mis räägib paljuski tema päriselust. See on raamat nii lastele, kuid ka täiskasvanud võivad sealt oma loo leida,» lisas ta.

Raamat sisaldab lisaks vahvatele mõttekäikudele ka toredat pildimaterjali. «Selle teose illustraator on Mari-Leen Üksküla-Eomois. Ta on suurepäraselt tabanud Leenu olemust. Ta on kogu raamatu meeleolu väga hästi kokku võtnud. Olen nende piltidega meeletult rahul,» rääkis Sadam.

«Ma pole mitte ühegi avaldatud asja üle nii rõõmus olnud! Pean tunnistama, et ka «Tulbid ja bonsai» raamatu üle ei tundud nii suurt heameelt, mis ilmus mul eelmisel aastal. «Grifoon Leenu» üle olen lausa lapselikult rõõmus,» lisas autor.

Marek Sadama sõber Leenu on võetud koerte varjupaigast. Muusik pani taas südamele, et lemmiklooma võtmine on väga tähtis otsus. «Looma tuleb võtta vastutusega. Kui loom juba võetud on, siis tuleks teda võtta kui privileegi. See on justkui sinu eraldiolev seisus, kui sul on kass või merisiga kodus. Kodulooma pidamine on auasi,» rääkis ta.

Muusiku pühadeteemalised kontserdid leiavad aset:

23.12 Tartu Jaani kirikus

26.12 Tallinna Jaani kirikus

29.12 Viljandi Jaani kirikus