Raadiokuulajad on andnud oma hääle! Elmari laul 2019 on Tanel Padari «Tartust Pariis»

«Suur aitäh, see on väga meeldiv üllatus. «Tartust Pariis» ilmus lihtsalt singlina ja mingisuguseid ootusi või lootusi mul selle looga ei olnud. Edetabelite top'idesse jõudmine pole mul eesmärk omaette, teen muusikat ikka muusika enda pärast,» sõnas võiduloo autor Tanel Padar.

Padar lisas, et lugu «Tartust Pariis» kannab isiklikku laadi sisu, mis räägib tema suhtest kihlatu Lauren Villmanniga. «Tegelikult meie esimene kohting ei toimunudki Tartus, vaid hoopis Riias. Kuid Tartust sai kõik alguse, sest siit linnast ma võtsin Laureni peale, et ühisele õhtusöögile sõita. Tahtsime rahulikult teineteist tundma õppida, lobiseda, jalutada ja restoranis õhtustada. Avalikkuse tähelepanu Eestis on küllaltki suur, seetõttu valisime õhtusöögi asukohaks Riia. Tol õhtul tuli maha sõita üle 700 kilomeetri. Kuid kohting algas ja lõppes Tartus,» sõnas Padar.

Muusik tegi juttu ka armunute pealinnast Pariisist ja lisas, et on seal ise mitmeid kordi käinud, muuhulgas ka ligi kuu aega järjest elanud. «Ennekõike meeldib mulle Pariisi restoranikultuur. Need ülimalt mitmekesiseid õhtusöögid ja hea vein - ma arvan, et kes on käinud, see teab isegi. Ükskõik, millisel tänaval sa jalutad, teatav romantika doos on kõrge. Hea söök käib alati asja juurde. Eestlastel ju on ka vanasõna, et armastus käib kõhu kaudu,» lisas ta.

Padar rääkis hiljutisest reisist, kuhu ka pisitütar Linda kaasa võeti. «Käisime Vilniuses ja Linda jaoks oli see esimene lennureis. See oli selline hea lühikene ots ja saime teada, et Lindale meeldib lennata. Eks see on noore lapsevanema õudusunenägu, kui lähed kaheksa-tunnisele lennureisile ja laps otsustab algusest lõpuni ainult röökida. Olen olnud sellistel lennureisidel, kus kaasreisija laps on nutnud ja kõik ümberringi õpetavad, mida tegema peaks. Nüüd aga saime aru, et Linda on vapper reisisell ja temaga kannatab minna küll,» rääkis muusik.

Padar tõi välja, et lõppev aasta on olnud tema jaoks märgilise tähtsusega. «Minust sai isa. Selles aastas oli nii palju head. Sain oluliselt rohkem iseendaga tegeleda, see oli teadlik valik ja eks see ikka tuleb alati millegi arvelt. Tööd me teeme ju oma pereelu aja arvelt. Kui sa aga võtad rohkem aega, et oma lähedastega koos olla, siis sa teed seda samuti millegi muu arvelt. Sel aastal sai muusikat kirjutatud väga vähe. Esinemiste osas oli samuti tagasihoidlikum periood. Kuid see oli minu enda valik. Tahtsin lapse esimesi roomamisi ja naeratusi oma silmaga näha, nende hetkede maha magamine oleks väga kurb. Ma kindlasti ei plaani päris koduseks jääda, kuid tahan ka edaspidi võimalikult palju kohal olla,» rääkis ta.

Muusik lisas mõtteid 2020. aasta plaanide kohta. «Järgmine aasta saan ma neljakümne aastaseks. Mul on plaan saada enne neljakümnendat eluaastat kõrgharidus ja hetke seisuga on see täiesti reaalne. Oktoobrikuus on mu sünnipäev ja juunis tahaks kooli ära lõpetada. Olen selle nimel juba palju vaeva näinud,» sõnas ta.

Padar andis edasi ka oma uusaastasoovi. «Aastavahetuse-kõne pidamine läheb iga aastaga aina keerulisemaks. Meie ühiskond on muutunud nii hellaks. Neid teemasid, millest justkui ei tohiks enam üldse rääkida, on nii palju. Ma soovin kõigile uueks aastaks kainet mõtlemist ja meelt, samuti ka teineteise mõistmist. Eestlane on lahe olla, me võiksime natuke rohkem kokku hoida,» avaldas Tanel Padar.

Henri Laumets ja Tanel Padar raadio Elmar stuudios FOTO: Raadio Elmar

«Elmari laul 2019» valimisele pääsesid need lood, mis on olnud käesoleval aastal saate «Eesti lugude edetabel» esikolmikus kuus või rohkem nädalat. Sedapuhku oli neid laule 10. Parima laulu selgitasid välja raadiokuulajad.