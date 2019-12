Andreas Poom: muusika on number üks prioriteet minu elus

Eelmisel nädalal ilmus laulja ja laulukirjutaja Andreas Poomi endakirjutatud singel pealkirjaga «Fake Love». Poom rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis, kuidas lugu sündis.

«See lugu räägib sellest, kuidas asjaolud võivad muutuda. Teinekord üleöö ja lausa vastupidiseks. Ma võtsin selle loo aluseks ühe suhte, kus korduvaks mustriks on lahkuminekud ja taasleppimised. Samas mulle tundub, et seda laulu saab tõlgendada väga erinevat moodi. Laulus on ridu, mis peegeldavad minu enda isiklikke kogemusi. Kuid enamasti kirjutasin läbi teiste vaatepilgu. Tundsin ja vaatlesin, et elus kõik muutub, kõik on on-off režiimi peal. Istusin siis maha ja otsustasin, et panen need tunded ühte laulu. Tahtsin ümber nurga kajastada neid mõtteid, mis mul peas on,» lisas muusik.

«Inspiratsiooni saan ma pisiasjadest. Näiteks loodusest. Suvilas on meil väga ilus ümbruskond, seal on meri ja mets. Sealt kogun väga palju inspiratsiooni. Kindlasti aitavad loomingule kaasa minu sõbrad ja iidolid. Taylor Swift on mu suur iidol,» rääkis Poom.

«Muusika on number üks prioriteet minu elus. Viimasel ajal on veidi keeruline õppimise kõrvalt muusikale pühendada, kuid ma proovin iga päev mängida kitarri ja laulda. Laulmine on alati olnud minu lemmiktegevus,» sõnas Poom.

Muusik rääkis, et tegeleb vabal ajal ka spordiga. «Mängin kodus jalgpalli koos isa ja väikevennaga. Kuid jalgpallitrennis pole ma mitte kunagi käinud, sest ei kavatse selle alaga tulevikus tegeleda. Mulle meeldib tennis ja käin aegajalt ka jooksmas,» lisas ta.

«Vabal ajal meeldib mulle veel klaverit mängida ning sõpradega aega veeta. Mulle meeldib rahulikke tegevusi teha,» sõnas Andreas Poom hommikuprogrammile.

Loole «Fake Love» ilmus ka muusikavideo, mille autoriks on Johannes Arro. «Filmisime seda videot kaheksa tundi ja see tuli imeliselt välja! Videos teeb kaasa robot. Seda põhjusel, et sisu räägib võltsist armastusest. Mõtlesin, et roboti ja inimese vaheline armastus on üpriski võlts. Roboti esiletoomise mõte kannab ideed, et suhtes ei saa sa muuta mitte kedagi,» rääkis Andreas Poom.