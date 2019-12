Loomaarst annab nõu: kuidas oma lemmiklooma ilutulestiku ajal rahustada?

Loomaarst Kristel Loorits tõdes raadio Elmar otse-eetris, et ilutulestik on küll kaunis vaatepilt, kuid tema pere pole juba aastaid enam ise rakette õhku lasknud. «Ma tean, milline mõju tuleneb nendest loomadele. Pärast ilutulestikke otsitakse tihtilugu loomi taga,» rääkis loomaarst.

Naine andis nippe, kuidas lemmiklooma omanikud võiksid aastavahetuseks ettevalmistusi teha, et nende neljajalgne sõber veidi rahulikumalt saaks end tunda. «Kui sa tead, et su loom on närviline, siis saad kodus kasutada feromoone sisaldavaid tooteid, need on spetsiaalselt difuuseritena ja rahustavad loomi. On olemas ka erinevaid ravipreparaate. Kuid sa saad õpetada oma loomale ka mürataluvust, harjuta teda näiteks ilutulestiku helidega. Helisid saad mängida kasvõi YouTube videote pealt, siis on talle olukord tuttavam, kui reaalselt paugutamise aeg kätte jõuab. Kuid tuleb arvestada sellega, et sa mitte kunagi ei tea, kuidas loom reaalselt reageerib, kui naaber korraga raketi õhku saadab ning taevas üleni valgeks läheb,» lisas ta.

Loorits selgitas, miks loomad ilutulestikke kardavad. «Hirm tuleb esile, sest loomade jaoks kaasneb ilutulestikuga ootamatu heli ja valgus. Kogu olukord ei ole nende jaoks sugugi tavaline ja turvaline. Nad on harjunud, et hommikul läheb valgeks ja õhtul läheb pimedaks. Kui nüüd igal pool hakkab korraga särisema, paukuma ja sähvima, siis nad ei tea, millega tegu. Kui ei ole kõrval ka omanikku ehk turvaisikut, siis nad kardavad,» rääkis ta.

Loomaarst tõi näiteid, mis võib juhtuda paanikas loomaga. «Üldiselt on see, et sa näed juba kaugelt ära selle momendi, kui loom hakkab paanikasse minema. Ta võib hakata hingeldama, värisema ja endale peidukohta otsima. Kuid ta võib otsida ka inimese lähedust, ehk ta tahab oma turvaisiku kõrval olla. Mõnel loomal on aga nii, et ta lihtsalt hakkab jooksma, vahet pole, mis suunas, peamine, et saaks paugutamisest kaugemale. Ta ei vaata, kuhu ta jookseb, nii võibki juhtuda, et ta satub auto ette või metsa,» sõnas naine.

«Kui sa tead, et su loom väga kardab, siis tasub temaga ilutulestiku ajal koos tuppa jääda. Soovituslik on ka aknad kinni katta ruloodega, et loom ei näeks valguse sähvimist. Ka ise tasub rahulikuks jääda. Looma tuleks paitada ning temaga rääkida. Mõnikord soovitatakse ka seda, et sa paned muusika kõvemini kodus mängima, see on tema jaoks tuttavam heli ja ühtlasi summutab see väljastpoolt tulevat paukuvat heli,» lisas loomaarst.

Rohkem infot leiad sellelt Facebooki lehelt.