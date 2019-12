Just sellist muusikat kuulab luuletaja Contra oma vabal ajal

«Muusikat kuulan ma kõige meelsamini puulõhkumise või nõudepesemise ajal. Just selliseid hetki ma kasutangi muusika kuulamiseks ära. Niisama taustaks ma muusikat ei viitsi kuulata. Pigem eelistan nii, et teen seda teadlikult,» tunnistas luuletaja Contra.

Mees tõi välja, et tal on isiklikus muusikakogus palju kassette ja plaate. «Kuulan oma materjali ja ega ei raatsigi väga raadio peale panna. Kuid raadiost tuleb ka aegajalt üks või teine tore lugu. Kassette on palju hukka läinud, kuid palju vanu helikandjaid on ka alles veel ja neid on tõeliselt põnev kuulata. Eriti meeldib kuulata neid kassette, mille peale olen ise raadiost salvestanud igasugust sega-pudru,» naeris luuletaja.

Contra lisas, et sporditegemisel on tema elus üsna oluline roll. «Eriline koht on jalgpallil. Mulle meeldib kindlasti seda telest vaadata, kuid mängin hea meelega ka ise. Olen ühel korral isegi Läti vastu mänginud. Tegu oli Eesti ja Läti vahelise fännimänguga. Ma sain kanda särki, mille sarnast on ka näiteks Vassiljev kandnud. Kui nüüd lumisem talv veel tuleb, siis tahan kindlasti suusatamisega tegeleda. Muusikat ma spordi tegemise kõrvale ei kuula, sel ajal toimub niigi palju põnevat ümberringi. Kui looduses liigun, siis minu meelest on muusika kuulamine sel ajal lausa kuritegu. Kui aga sõidutee peal jooksutrenni teha, siis on eluliselt kasulik kuulda seda, mis sinu ümber toimub,» rääkis ta.

Contra ülesandeks oli saate jooksul rääkida eestikeelsest muusikast, mis talle meeltmööda on. «Nagunii ma elu jooksul ei suuda üle kuulata kõike head muusikat, mida loodud on, seetõttu valik on keeruline. Eks see on natuke loosi värk,» sõnas mees.

Luuletaja muusikaline eelistus on aga välja toodud allpool:

1. Karl August Hermann, Alo Mattiisen «Isamaa ilu hoieldes»

«Ma oleks muidu valinud Friedrich Paciuse «Mu isamaa, mu õnn ja rõõm», mis on Eesti Vabariigi riigihümn. Kuid see ei lähe vist antud saate formaadiga nii hästi kokku. Seega ma valin teise väga isamaalise laulu, milleks on «Isamaa ilu hoieldes». Ka see lugu on Eestimaa rahvast palju liitnud,» avaldas luuletaja.

2. Lenna, «Kogu tõde Jüriööst»

«Lenna Kuurmaa on korra või paar seda lugu ka minu palvel esitanud. Selles laulus on paras annust isamaalisust, naiselikku jõudu ja uhkust. Kõik oluline võetakse ette õrnalt, kuid samas ka piisavalt konkreetselt. Isegi karmilt,» sõnas mees.

3. PööLoY GLääNZ «Tahad, mängime?»