Mariliis Jõgeva: Eesti Laulu poolfinaali jõudmine on minu jaoks väga tähtis samm

«Eesti Laulu poolfinaali jõudmine on minu jaoks väga tähtis samm. Eelmisel aastal osalesin sellel võistlusel Uku Suviste taustalauljana, kuid olen ka ise varem solistina kaasa löönud. See on alati nii tore kogemus olnud. Üritus on väga hästi korraldatud, see on paljudele eestlastele olulise tähtsusega, seetõttu ongi nii tore sellest kõigest taas osa saada,» sõnas Mariliis Jõgeva.