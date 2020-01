Elmari muusikauudised

Ansambel Tugusung soovib kõigile pühadeks avada oma hing

Ansambel Tugusung lõpetab selle aasta uue singliga albumilt «Tee lahti oma hing». Kauamängiva nimilugu on salvestatud Tallinna Linnahallis, Walter Productions stuudios. Loo muusika on bändi ühislooming ning sõnade autor Ernst Enno. Tugusung soovib kõigile rahulikku pühadeaega ning ilusat aasta lõppu. Bändi koosseisu kuuluvad: vokaal, kitarr - Arles Kangus, basskitarr - Ove Ainsalu, trummid - Martti Muda.



Poekett Apollo avalikustas värske albumite müügitabeli

Selle esinumbriks on viiendat nädalat järjest Jaak Joala kogumikplaat «Arm mu ainus aare».

Jaak Joala (1950-2014) novembris ilmunud kogumikule «Arm mu ainus aare» on mahutatud lausa 29 laulu ning nende masterdajaks oli helilooja ja muusikaprodutsent Glen Pilvre. Plaadi koostaja Olavi Pihlamäe sõnul tutvustab albumile jõudnud laulude valik eri maade heliloojaid. «Eelmiste plaatide muusika valik on ühe või teise kindla suunitlusega. Siin ma võtsin sellise juhtmõtte, et laulud on tervest maailmast. Sellel kogumikul on eri rahvuste laule, siin on inglased, ameeriklased, hispaanlased, itaallased, prantslased, muidugi ka paar eestlaste laulu. Helikeel on esitatud nii, et kogu materjal sobib omavahel kokku ega hakka kuulajat häirima,» ütles ta helikandja esitlusel.

Apollo TOP 15-ne auväärsel teisel astmel asub uus tulija – 18. detsembril 60. sünnipäeva tähistanud laulukirjutaja ja muusikaprodutsent Mikk Targo, kolmikplaadiga «Mikk Targo 60 parimat laulu – 40 esitajat». Pronksmedali vääriliselt osteti Apollost jõulude eel Toomas Anni laulude kogumikku.



Saaremaa punkrockbändil Monstercöuq ilmus esimene album «Dankenstein»

Seni vaid EP-sid avaldanud Monstercöuqi uus 8-looline album on salvestatud, miksitud ja masterdatud Tallinna Linnahallis, Walter Productions stuudios Karl Kortsu ja Are Kanguse terava kõrva ja oskusliku käe all. Esimene esitluskontsert toimub 10. jaanuaril Tartu klubis Rock & Roll, kus teevad kaasa ka taasühinenud nu-punkbänd Puberteet ning Hepapriit. Album on saadaval Laseringi veebipoes ning populaarsematel striimingu- ja muusikaplatvormidel. Samuti on võimalik plaati ja kassetti tellida bändi Facebooki lehelt.



Aasta parima laulu tiitlile kandideerib üle 200 laulu