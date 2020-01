Eia Uus oma uuest romaanist: tellisime väga suure tiraaži, kuid see oli nädalaga läbi müüdud

Kirjanik Eia Uus rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis, kui palju aega ta kirjutamisele pühendab. «Paljud noored autorihakatised ei taha endale tunnistada, et kirjutamisest väga suur osa on tegelikult ka lugemine. Selleks, et üldse midagi kirjutada, sa peaksid pööraselt lugema. Ma arvan, et lugemine võtab väga suure osa mu ajast. See on kindlasti asi, mis õpetab ka kirjutama. Nüüd olen jõudnud sinnamaani, kus ka mõtlemise aega arvestan kirjutamise ajaks. Olen hakanud võtma endale palju rohkem aega, et lihtsalt jalutada ja mõelda selle peale, mis saama hakkab. Muidugi ma tahaks, et iga võimalik hetk läheks kirjutamise peale, kuid tänapäeval on ka elamise tööd jube palju,» tunnistas Uus.

«Minu viimase romaani «Tüdrukune» kirjutamine oli väga teistmoodi, panin selle kokku vaid kolme nädalaga. Tavaliselt sa kirjutad raamatut paar aastat. See kõik on alati kuidagi väga erinev. Oma esimest raamatut kirjutasin vaid esmaspäeviti, sest see oli nädalas ainuke päev, kuhu ei olnud planeeritud teisi töid ja tegemisi. Teisipäevast pühapäevani ma tegelesin raamatu ideede korjamisega, kirjutasin näiteks väikeseid lipikuid valmis. Esmaspäeviti panin selle kõik kokku. Viimase romaaniga oli aga nii, et kui ma õhtuti väsinuna töölt koju tulin, siis pea oli küll paks, kuid istusin siiski arvuti taha ja hakkasin kirjutama,» lisas ta.

Juttu oli ka loomekriisidest ja sellest, kuidas inspiratsioon taas üles leida. «Mõned soovitavad, et loomekriisi ajal tuleks teha midagi muud. Olen aastaid nii ka toiminud, tavaliselt olen siis koristanud ning erinevaid asju parandanud. Kõik saab küll korda, kuid raamatuid ikka ei ole! Nüüd on mulle kogenud kirjanikud soovitanud, et tuleb istuda nii kaua arvuti taga, kuni kirjutama hakkad. Istud kasvõi mitu tundi käed süles, kuid midagi muud ei tohi teha. Korraga hakkavad sõrmed vaikselt klaviatuuril tööd tegema,» muigas kirjanik.

Uus rääkis oma kahest hiljuti avaldatud teosest, millest esimesena tõi ta välja muinasjuturaamatu. «See läheb kokku Eesti Rahva Muuseumi muinasjuttude teemalise näitusega, mis avatakse veebruaris. Antud näitus viib meid kõiki seiklema nendesse keskkondadesse, mida oleme erinevates muinasjuttudes kohanud. Saame käia allveemaailmas, võlumetsas, imede poes - see kõik on nii uskumatu asi, ma ei suuda ära oodata selle ametlikku avamist. Minu loodud raamat «Seitsme maa ja mere taha» viib meid siis samadesse kohtadesse seiklema. Kui raamatut lugeda enne näituse külastamist, siis sa juba tead, mis muinasjutusaalides juhtuma hakkab. Raamat sobib lastele vanuses kuus kuni kümme aastat, kuid seda võib ka noorematele ette lugeda,» rääkis ta.