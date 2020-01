Doktor Vassiljev selgitab: miks me aevastame silmad kinni?

Arsti sõnul on aevastamine tervisele väga kasulik. «Inimene aevastab siis, kui nina limaskestale satub tolmukübeke või midagi sellist. Aevastada tuleb siis, kui aevastamise tuju peale tuleb. Kui õiget refleksi ei ole, siis sa tegelikult ka ei aevasta. Kui hakkad aevastama, siis pane pihk ette ja ära igale poole tatista, see on ilmselge käitumine,» lisas ta.

«Kõige hullem lugu on siis, kui aevastus hakkab tulema ja siis ta ikkagi ei tule, nii võib juhtuda korduvalt. Mõtled, mida siis teha? Minu soovitus on see, et vaata eredat valgust, näiteks lampi või päikest. Siis tuleb ka aevastus ära,» soovitas tohter.