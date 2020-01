Aasta 2020 toob publiku ette suurepäraseid linateoseid, väike filmisoovitus teie ees

1. «Jänespüks Jojo»

«Aasta alguse filmisoovituseks on Taika Waititi lavastatud film, mille peategelaseks on 12-aastane saksa poiss. Tema parimaks sõbraks on kujuteldav sõber Adolf Hitler, keda mängib Uus-Meremaalt pärit režissöör Waititi ise. Poisi ema mängib võrratu Scarlett Johansson. Poisi maailm lööb kõikuma päeval, mil ta avastab, et tema ema varjab nende maja pööningul juudi tüdrukut. See film on läbi imbunud mustast huumorist, kuid samas suudab olla väga südamlik,» sõnas Kaare.

2. «007 Surm peab ootama» ja «Tenet»

«Nende kahe filmi sidusaineks on spionaaž. 10. aprillil esilinastub «007 Surm peab ootama», see on Daniel Craigiga viies ja ühtlasi viimane ning kogu James Bondi seeria 25. peatükk. 17. juulil aga esilinastub eelmisel suvel osaliselt ka Tallinnas üles võetud Christopher Nolani suur küsimärk nimega «Tenet». Ainus asi, mis on sisu kohta teada, et see pöörleb rahvusvahelises spionaaži maailmas. Mind täitsa huvitab, kui palju läheb vaatama neid eestlasi, kes muidu pole mitte ühtegi varasemat Nolani filmi vaadanud. Nolani puhul on tegemist geeniusega, kes teeb ainult häid ja väga häid filme,» lisas Kaare.

3. «Talve», «O2», «Vee peal», «Jõulud džunglis»

«Siin on kodumaiste filmide valik. Veebruaris tuuakse kinolinadele viiskümmend aastat pärast «Kevadet», mängufilm «Talve», läheme tagasi Paunverre ja võetakse see saaga kokku. Oktoobris linastub kodumaine spioonifilm «O2», seal mängib Priit Võigemast, aasta on 1939. Ta võitleb vaba Eesti nimel ja kasvava nõukogude mõju vastu. Sügisel tuleb kinolinadele Peeter Simmi noortekas «Vee peal», mis põhineb samanimelisel Olavi Ruitlase menuromaanil. Toon välja ka Jaak Kilmi «Jõulud džunglis», seda filmiti Indoneesias, peaosas on Saara Pius. Kodumaiseid filme on tulemas väga palju, raske on siin ühte eraldi välja tuua,» rääkis filmihuviline.