Kas teadsid, et eesti keeles on korrektne öelda «lähen juukslasse»?

Väga levinud on eesti keele igapäevases kõnes see, et kui läheme ilusalongi oma juuste eest hoolitsema, ütleme, et «läheme juuksurisse». Uurisime välja, kas see on ikka päris korrektne väljend?

Emakeele Seltsi esindaja Killu Mei rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis, kuidas oleks juuksuri juurde minekut korrektne sõnastada. «Tõsi ta on, paljud ütlevad, et «käime juuksuris ja kosmeetikus», öeldakse ka, et pole «eriarstile veel numbrit saanud». Need on igapäevased ja olmelised mured, mis meid saadavad ja võibolla sellepärast räägimegi nii, nagu oleme harjunud rääkima. Kui võtta aluseks meie kirjakeele normi alus ehk Eesti õigekeelsussõnaraamat, siis sealt loeme, et tukka käime pügamas hoopis «juukslas». Väga tihti me seda sõna ei kasuta. Tegu on kohaga, kus me saame juukseid lõigata. «La»-liide märgib ehitist või asukohta. Kui me mõtleme teiste sarnaste sõnade peale, siis meil on kasutuses sõnad söökla, parkla ja tankla. See on lõputu mudel, mille järgi saame neid sõnu moodustada,» sõnas Mei.

«Kui väljendada end kirjakeelselt, siis võib kasutada juuksla asemel ka «juuksuri juures, juuksuri salongis või juuksuri töökojas». Huvitav on aga see, et elu areneb omasoodu ja tekivad uued moed ja vajadused. Meeste juuksla puhul on tekkinud uus ametinimetus nimega «barber» ja see, kus need nad töötavad on «barber-shop». See on tsitaatsõna inglise keelest ja «barber» ongi siis meestega tegelev juuksur ehk meeste juuksur,» lisas Mei.