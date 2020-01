Epp Kärsin: armastus päästab maailma

Epp Kärsin korraldab alates 2015. aastast koolitusi, mille raames on oma südameasjaks võtnud seksi ja seksuaalsuse teemad. «Ma jõudsin kohe koolituste algusaegadel selleni, et armastus päästab maailma, see on elu kõige imelisem pool! Ma tõesti ei saa aru, miks seksuaalsust puudutavate teemade ümber on veel tänapäevalgi nii palju tabu ja valehäbi,» sõnas Kärsin.

Naine tõi välja, et üks 80-aastane härra andis koolituse kohta väga huvitava tagasiside. «Ta ütles, et ma räägin seksist nagu kartulisalatist. Toon välja, kuidas koorida, lõigata ja hakkida. See ongi tegelikult minu jaoks nii loomulik. Lisaks arvan, et kui räägin seda kõike siiralt ja ausalt, siis on inimestel seda palju lihtsam omaks võtta,» tõdes koolitaja.

Kärsin rääkis, kuidas ta jõudis arusaamiseni, et tema kutsumuseks on seksuaalteemaliste koolituste ja loengute pidamine. «Mu ema ütles, et mul oli väikesest peale kuidagi teistsugune arusaamine iseendast ja seksist. Olin tõenäoliselt 10-aastane, kui Eestis oli suur seksi-laine, see oli üheksakümnendate alguses ja mu ema oli toona raamatute levitaja. Sel ajal hakkas ilmuma igasugust kirjandust, näiteks «Kaunid valged laigud» ning «Millest elab armastus?». Olin sellele infole väga vastuvõtlik, lugesin need raamatud täiesti kapsaks. Kooli tualettruumides lugesin seda kirjandust ka oma klassiõdedele ette ja rääkisin neile, kuidas asjad tegelikult käivad. Koolis ju õppeprogrammis nendest asjadest juttu ei olnud, tegelikult kuni tänase päevani on see teema kuidagi tabu,» lisas ta.

Naine rääkis oma haridusteest ja tõdes seejuures, et seksuaalsuse teemadel pole Eestis just palju väljaõppe võimalusi. «Olen ennast palju ise harinud. Ülikoolide tasandil otsisin ka täiendamisvõimalusi, kuid kahjuks ei ole leidnud midagi sobivat. See, mida koolides antakse, pole päris see, mida oleks tegelikult vaja. Mul on kõrgharidus Tartu Ülikoolist, olen lõpetanud kehakultuuri teaduskonna. Anatoomia, bioloogia, füsioloogia ja seksuaalalused on pärit kõik sealt. Olen lõpetanud ka Holistika Instituudi. Kuid see info on vaid käputäis sellest, mida tegelikult vajame, et kogeda elus ülivõimsaid naudinguid,» sõnas ta.

«Võin täna julgelt öelda, Euroopa Liidus pole mitte kusagil sellist koolitust, nagu minul on. Olen selle ise kokku pannud. Käin õppeasutustes õpetajaid koolitamas. Olen muuhulgas ka Inimeseõpetuse Ühingu liige. Mul on väga hea ülevaade sellest, mida meie koolides noortele pakutakse. Mõnede koolide õpetajad on üsna suured fanatid, otsides igasuguseid lahedaid info edastamise võimalusi, nende silmad lähevad selle teema peale põlema. Nad käivad ise koolitustel ja on teinud läbi ka minu loengute praktilise poole. Teised õpetajad on aga sellised, kes paluvad õpilastel ise infot lugeda ja uurida, sellega see käsitlus ka piirdub,» rääkis Kärsin.