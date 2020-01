Birgit Sarrap läheneb uuele aastale spontaansemalt: kõige olulisem on leida aega oma inimeste ja iseenda jaoks

«Olen muusikat teinud juba ligikaudu kolmteist aastat, minu kohta võib juba öelda «vanakene». Ma ise ütleks, et uus lugu «Sinuga» on armas, tore ja täitsa minulik,» rääkis Birgit Sarrap rõõmsameelselt.

Uue loo sõnade ja viisi autoriks on Sarrapi bändikaaslane Peter Põder. «Peter on minu kitarrist, koos on muusikat tehtud juba viisteist aastat. Oleme mõlemad Kohilast pärit ja tegime isegi laste bändi aastaid tagasi. Toona kirjutas Peter lugusid emmedest, issidest, koertest ja kassidest. Seekord lõi ta laulu armastusest. Loo on valmis produtseerinud minu hea sõber Timo Vendt, kes vastutab ka minu teiste lugude produktsioonide eest,» lisas Sarrap.

Laulja rääkis, et jaanipäeva ta veel ei oota, sest loodab veel korraliku talve peale. «Ma ootan lund! Tahaks, et tuleks nüüd õige talv veel ka. Detsember oli väga töine, nüüd on pingelangus ja tunnen, et tahaks rahulikult puhata, hinge tõmmata ja ka enda jaoks asju teha. Selle nädala lõpus läheme Lapimaale, et tõelist lund nautida. Kuid töö asju teeme ka, on ees erinevaid esinemisi. Muusikalises mõttes see detsembri tempo veel veidike jätkub,» sõnas ta.