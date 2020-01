Toitumisterapeut: mida teha siis, kui sul pole piisavalt aega, et tervislikult toituda?

Toitumisteraapia tegeleb haiguste ennetamistega ja haiguste ajal ravi toetava toitumisega. «Toitumisterapeut on tervishoiu spetsialist, kes kasutab tõenduspõhiseid teadmisi toitumisest, et inimeste tervist edendada ja haiguste korral toimetuleku võimet suurendada,» sõnas terapeut Jaanika Tapver raadio Elmar hommikuprogrammis.

«Suurem osa inimestest jõuab minu juurde siis, kui on juba reaalselt abi vaja. On ka grupp inimesi, kes ei saa arsti juures konkreetset diagnoosi, kuid samas on neil probleemid, mis neid iga päev vaevavad. Just nendel juhtudel on võimalik toitumisega midagi muuta,» sõnas Tapver.

Terapeut tõi ka näiteid üsna levinud probleemidest ning soovitustest, mis nende puhul üldjuhul aitab. «Võtame näiteks seedeprobleemid, sageli kõhud valutavad. Nendel juhtudel polegi vaja midagi müstilist teha. Tuleb üle vaadata menüü. Näiteks, kui nad tarbivad väga palju valku, siis see ei seedu hästi ära. See omakorda tekitab soolestikus probleeme. Sellistel juhtudel tuleb valgu kogust vähendada ja köögivilja kogust suurendada. Tuleb vaadata ülejäänud näitajad ka üle ja saab üldjuhul asjad korda,» lisas Tapver.

«Üks suur probleem on see, et inimestel on väga kiire ja neil pole aega süüa teha. Haaratakse poest esimene ettejuhtuv valmistoit ning süüakse see ära. Tervisliku toitumise üks alustalasid on see, et kasuta naturaalset toitu ja tee sellest ise toidukord valmis. Mina olen alati soovitanud seda, et ei tasu osta valmistoitu. Seal on liiga palju soola ja loomseid rasvu. Ma ei soovita tarbida ka liiga palju suhkrut, näiteks siis komme, eriti neid, milles on sees palju värvaineid. Tasub meeles pidada, mida naturaalsem ja puhtam on toit, seda parem,» soovitas terapeut.

Toitumisterapeudi sõnul on üsna raske oma seniseid harjumusi muuta. «Kui inimene on ühte moodi pikalt elanud, siis on keeruline seda muutust teha. Kui aga kusagilt king pigistab ning motivatsioon leida, siis võib olla see muutuste protsess ka lihtne, eriti kui veel terapeut kõrvalt toetab,» lisas ta.

Aasta alguses annavad paljud inimesed lubadusi, seda tehakse tihti ka kaalulangetuse või tervisliku toitumise teemadel. «Leian, et need on jätkusuutlikud lubadused, kui nende taga on tõeline ja siiras soov. Tervislikult toitumine pole üldse keeruline ega kallis. Seda tuleb natukene planeerida. Tuleks lisada köögiviljad menüüsse, neid peaks sööma minimaalselt 300-400 grammi päevas. Alusta juba hommikul, võid lisada omleti kõrvale suvikõrvitsat. Ka lõunatoidu juures peaks olema köögivilju, näiteks salati näol ja nii edasi. Kõige õigem lähenemine on see, et süüa tuleb õigeid asju, õiges koguses. Kellaegadest nii palju, et kõik sõltub inimese enda graafikust. Paar tundi enne magamaminekut ei tasu muidugi kõhtu täis pugida, sa ei saa rahulikult uinuda ning hommikul võib sul olla nii-öelda toidupohmell. Veelkord rõhutan, oluline on teada, kuidas toite omavahel kokku panna ehk mida millega süüa. Julgustan küsida spetsialistide käest nõu,» sõnas terapeut.