Eesti e-kaubanduse liidu esindaja: kuidas valida ostuks turvalist e-poodi?

Martin Lond rääkis raadio Elmar otse-eetris, et Eesti e-kaubandussüsteemi tasub täna laias plaanis usaldada, samas on kasulikum eelistada tuntumaid kaupmehi. «Täna on kaupmehele endale väga kahjulik kliente petta. Klient on täna kuningas ja valib ise, kust kohast, kelle käest ja mis hinnaga ta kauba ostab. Kaupmehi tasub usaldada, küll aga tasub olla tarbijana tark ja vaadata kelle käest see ost lõpuks teha. Pimesi ei tasu kõiki tundmatuid tegijaid usaldada,» sõnas ta.

Lond rääkis trendidest, mille abil täna kaupa e-turul müüakse. «Eesti liigub kindlasti maailmaga samas suunas ja kindlasti ei liigu me tagapool. E-kaubandus liigub täna üldiselt selles suunas, et tarbijatele pakutakse õiget kaupa, õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga. Müüakse läbi kogemuslugude, näiteks kirjeldatakse, kuidas üks või teine toode elu paremaks muudab,» lisas ta.

Mees tõi välja, milliseid kaupu täna e-turul kõige enam ostetakse. «Loomulikult on eesrinnas kõiksugused piletid ja muud digitaalsed tooted. Kui rääkida füüsilistest toodetest, siis ostetakse palju moekaupu, elektroonikat ja järjest enam ka toidukaupa,» sõnas ta.

Lond tegi juttu ka kaupmeeste e-kanalite ja tavapoe hinnavõrdlusest. «E-kanalites on väga lihtne hindu võrrelda, see on tekitanud müüdi laadse seisu, et hind peaks e-poes palju soodsam olema. Kaupmehe vaatevinklist kaasneb e-kaubanduse haldamisega aga tarbija jaoks peidetud tegevusi, näiteks nagu pakendamine ja logistika. Seega ma leian, et hind ei peaks olema peamine asi, mida minna e-kanalitesse taga ajama,» lisas ta.

Mees lisas, et kaupmeeste jaoks on täna e-kanalites toimetamine möödapääsmatu tegevus. «Kui sind ei ole e-kanalis, siis sind ei ole teatud tarbijagruppide jaoks justkui olemas. Tasuks endalt küsida küsimus, kus kohast minu klient enda kliendikogemuse teekonda alustab. Suure tõenäosusega alustab ta google keskkonnast, sel hetkel, kui ta otsib toodet, teenust või kaupluse avamisaegu,» rääkis ta.

«Välismaiste e-kanalite otsingul tasub teha eeltööd, eriti mis puudutab meie jaoks eksootilisemaid kaubamärke ja kaupmehi. Üks hea asi, mida võiks vaadata, on nii-öelda social proof. Otsi, kas see kaubamärk on esindatud Facebook või Instagram keskkonnas. Vaata, kuidas see firma seal endast räägib ja kuidas ta klientidega suhtleb,» soovitas Lond.