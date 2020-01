Elmari muusikauudised

Rokkbänd Differ andis välja uue singli

Differi uus lugu kannab nime «Iludus». Lugu räägib sellest, kuidas üks tüdruk võib teha meiega ehk meestega mida iganes, piisab vaid kenast naeratusest ning silma vaatamisest ja plaksti on mõistus läind. Punase tukaga Muusa, mis hoiab sind ja mind öösel üleval ja kelle nimel tasub hommikul ärgata. Differi koosseisu kuuluvad: Jarmo Sõnna vokaali ja soolokitarristina, Matteus Udal rütmkitarril, Edvard Sander Põldmäe taustvokaali ja bassina, Jaanus Vallmann trummidel.



Uus lugu ansamblilt Steps To Synapse

10. jaanuaril tuli bändil Steps To Synapse välja uus single nimega «Go Ahead». «Uus lugu jutustab loo kahest osapoolest, kes võnguvad üksteisest erinevatel sagedustel, jättes üksteisele vähe ruumi lihtsalt olla. Suhelge rohkem, olge ausad ning võngutegi samaviisi,» räägib loo autor ning bändi üks solistidest Ivo Leesar. Kuna päevad on lühikesed ning õues ei kannata olla, veedab bänd hetkel enamuse ajast arvuti ning helikaardi seltsis, et poole aasta jooksul saabuva päikese ning pikemad päevad peagi millegi uuega veel ilusamaks teha.



Justamendi juubeliaasta tõi laule terveks aastaks

Ansamblil Justament ilmus eelmise aasta lõpus uus plaat, mis kannab nime «Aastaring». Plaadil on 12 lugu, iga kalendrikuu kohta laul. Uue plaadiga käib kaasas ka Justamendi kalender, kus igat kuud kaunistavad lisaks pildile ka laulusõnad. 28. novembril 2020 tähistab kollektiiv oma 40. sünnipäeva. Sellest ajast poole, umbes viimased 20 aastat, on koosseis püsinud sama – Jaan Elgula (laul, kitarr), Toomas Lunge (laul, klahvpill), Indrek Kalda (viiul), Viktor Vassiljev (kitarr), Alari Piispea (bass) ja Tiit Kevad (trummid). Plaadil leidub kaksteist laulu, kõik kalendrikuude nimetustega. Elgula kommenteeris: «See idee tuli mulle. Meil ju kaks lugu oli olemas kuude nimetusega: jaanuar ja november. Mõtlesin, et mis see kümme lugu siis kamba peale juurde on teha. Saigi valmis!».

Albumi valmimise õnnestumiseks on bändile abi andnud ka sõbrad, nagu näiteks Marek Talts, Rainer Michelson, Felix Kütt, Marek Sadam, Aapo Ilves, Tõnu Oja, Inga Lunge, Karl Kevad, Maian Kärmas.



Salapärane uus lugu «Saladused»

Raadiosse Elmar saadeti uus lugu nimega «Saladused», millel lasub autorite kohal saladuseloor. Lugu esitab Anete Saar. Anete Saar on Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli õpilane viimaselt kursuselt ja tegemist on laulja debüütsingliga. Lugu on üks salapärane uus lugu, kuna ka loo sõnade autor Aapo Ilves ei avaldanud, kes on autorite nimede taga. Loo autoriteks on märgitud seersant WarDo ja Brad Oscarsson.



Artur Rinne ja Jürgen Rooste uus muusikavideo sündis laudas

Kolm lapsepõlvekaaslast, läinud sajandil Tallinna Reaalkoolis koos pinki nühkinud laulik Artur Rinne, luuletaja Jürgen Rooste ning produtsent ja muusik Asko-Romé Altsoo, tegid koos uue, nüüdisaegse regilaulu. Uus lugu "Ajarändur" on lugu laulikust, kes käis tulevikus vaatamas, kuidas eestlastel elu kulgeb. Nagu laulust kuulda võib, läheb eesti rahval ikkagi hästi. «Ajarändur» on innustatud vanadest regivärsilistest tekstidest – sisaldab ka otseseid laene – ning tublist eesti rahvast. Teksti autor on kirjanik ja luuletaja Jürgen Rooste, esitajad Artur Rinne, Asko-Romé Altsoo ja Marju Varblane. Loo video filmiti põhupakkidest ehitatud laudas Sangaste lähedal asuvas Kase Elustiilitalus, mille perenaiseks on rahvamuusik Marju Varblane ise. Rollides löövad kaasa talu loomad, Arturi ja Marju lähedased, sõbrad ja nende lapsed. Video ja laulu produtseeris Asko-Romé Altsoo. Esivanemate Kaja on Artur Rinne muusikaprojekt, mille raames ta töötleb regi- ja folklaululist materjali, andes meie vanadele sõnumitele uue aja kuue.



RIKE andis välja oma esiksingli

Eesti muusikamaastikul on uue tegijana andnud välja esiksingli RIKE.

Singel kannab nime «Mõtted». RIKE on 24 aastane Eesti laulukirjutaja ja produtsent. Tegemist on ühemehe projektiga. Lugusid on ta sahtlisse kirjutanud alates 16 aastaselt.