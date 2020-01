Ansambel Wiiralt uuest albumist «Tulivesi»: muusika loomisel toidab igapäevane elu

Ansambel Wiiralt juhtliige Martin Saaremägi sõnas hommikuprogrammi otse-eetris, et ta võiks päevad läbi vaid muusikaga tegeleda. «See on üks asi, mida mulle tõeliselt meeldib teha! Ma võiksin hommikust õhtuni kirjutada lugusid, neid aranžeerida ja salvestada. Plaadiks tegemine on väga lihtne protsess ja seekord läks see ka väga kiirelt. Kahe nädalaga oli kogu materjal salvestatud,» rääkis mees uue plaadi «Tulivesi» valmimise kohta.

Saaremägi lisas, mis teda kirjutamisel kõige enam inspireerib. «Muusika loomisel toidab ette igapäevane elu. Tuleb ette ka perioode, kui kõnnin paar nädalat kitarrist mööda. Kuid siis istun jälle maha ja avastan, et õhtuks on taas kolm uut lugu olemas,» rääkis ta oma loomeprotsessi kohta.

«Ma lihtsalt fännan muusikat! Kuulan päevas ligikaudu kaheksa tundi muusikat. Kui päeval tööl olen, siis on kogu aeg kõrvaklapid peas. Naudin nii uut kui vana loomingut. Suur osa sellest on pikkade juustega tehtud muusika, ei saa midagi parata,» vihjas Saaremägi ja lisas, et fännab head rokkmuusikat üle kõige.

«See on puhtalt elustiil ja pole ainult bändi tegemine,» sõnas Mihkel Uba, vihjates rokilikule välimusele, mis kõiki bändiliikmeid ühendab.

Bändil on tulemas plaadiesitluskontserdid. 17. jaanuaril esineb ansambel Wiiralt Tartu Püssirohukeldris, sealseks erikülaliseks on muusik Toomas Lunge. 18. jaanuaril toimub plaadiesitluskontsert Pärnus, Aleksandri pubis, erikülaliseks on Toomas Tilk.

«Niipea, kui kontserdid on läbi, lähevad teised bändi liikmed puhkama, mina plaanin hakata taas uut materjali kirjutama,» lisas Saaremägi, andes lootust, et tulemas on taas uut muusikat.