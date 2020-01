«Lugu laulust» saatejuht Vello Salumets: mõtlesin, et leian näiteid paariks kuuks, nüüd on koos 3000 saate jagu materjali

Saade «Lugu laulust» sai alguse aastal 2004 ning selle autoriks ja toimetajaks on muusikaasjatundja Vello Salumets. Igas saates tutvustatakse üht võõramaist lugu, millest on tehtud eestikeelne cover. Laulude kohta antakse lühiülevaate selle ajaloost ning ette saavad mängitud nii võõrkeelne kui eestikeelne versioon.

Salumets täpsustas, kuidas viljakas ja huvitav rubriik alguse sai. «Aastal 2004 kohtusin raadio Elmar toimetaja Andres Panksepaga. Tuli jutuks, et ma võiksin raadio Elmar eetris teatud lugudest midagi rääkida. Tol hetkel tegin ettepaneku, et võin rääkida maailma rokkmuusika ajaloost. Kuid siis tabasin ära, et Elmar on ju eestikeelne raadiojaam ja võõrkeelseid lugusid mängida ei saa. Panksepp pakkus välja, et teeks «kirik keset küla» lahenduse, et mängiksin saates küll välismaiseid lugusid ette, kuid räägiksin juurde, et nendest on tehtud ka eestikeelseid cover'eid. Tema andis mulle selle idee. Hakkasin lugude kohta vaikselt näiteid otsima ja mõtlesime esialgu, et leian materjali paariks kuuks. Kuid nüüd tuleb välja, et laulu paare on olnud juba kolm tuhat! Rubriik on eetris olnud juba viisteist aastat ja seda igapäevaselt. Tutvustan seal siis laulu paari, üks on välismaine lugu ja teine eestlaste poolt tehtud cover,» lisas Salumets.

«Alguses olid saates need lood, mida ma juba teadsin, ehk siis näited repertuaaridest, mida on esitanud Georg Ots, Heli Lääts, Ivo Linna ja Anne Veski. Tasapisi hakkas aga näiteid juurde tulema. Mingil hetkel tekkis rubriigile ka fännklubi, kes hakkas uusi vihjeid saatma. Pean ütlema, et olen nende fännklubi liikmete kõrval ikka poisike, sest neil on fantastilised kogud! Üle poole materjali tuleb nendelt ja infot tuleb aina juurde. Eesti muusikud cover'davad palju,» tunnistas Vello Salumets.

«Saate juures on kõige põnevam osa see, et mida nende lugudele juurde rääkida. Ei tohi kindlasti pikalt rääkida. Pean lühikese ajaga andma informatsiooni, kus kohast see originaallugu, autor või artist pärit on. See on selle rubriigi juures kõige suurem töö aga see väga meeldib mulle! Peab olema hea nina ja praktiline kogemus. Tänaseks tean kasulikke nippe, mismoodi ja kust kohast taustainfot leida,» lisas saate toimetaja.