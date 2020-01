Neljandat korda toimuv ärifestival «sTARTUp Day» toob Eestisse mainekaid maailma tippjuhte

Ärifestival «sTARTUp Day» toimub 29.- 31. jaanuaril Tartus ja toob kokku 120 esinejat üle maailma. Ettevõtlusürituse teemade valik on lai ning mõeldud nii traditsioonilistele ettevõtjatele, alustavatele startup'idele, investoritele kui ka turundajatele.

Peakorraldaja Marili Vihmann rääkis hommikuprogrammis, et samalaadne üritus toimus esmakordselt aastal 2016, mil programm mahtus kõigest ühe päeva sisse. «Tänavu korraldame seda festivali juba neljandat korda. Üritus viiakse läbi kolme päeva jooksul ning see on Baltikumi suurim ärifestival,» sõnas korraldaja.

«Ettevõtlikke inimesi on Eestis väga palju ja seetõttu meil jätkub ka külalisi. Ürituse nimi on küll «sTARTUp Day», mis viitab selgelt start-up'idele, kuid tegelikult ootame programmi nautima kõiki ettevõtlikke inimesi! Konverentsil käivad inimesed, kes tahavad õppida, areneda ja rohkelt inspiratsiooni saada,» lisas Vihmann.

Festivali korraldaja selgitas otse-eetris ka start-up'i tähendust. «See on iduettevõte, mida defineeritakse mitut moodi. Esiteks, see on alustav ettevõte, mis on üldiselt alla kümne aasta tegutsenud. Antud firma toode või teenus peab olema innovatiivne. Kogu ettevõtmisel peaks olema ka eskaleeritav ärimudel. Need on üldised tingimused, mille järgi vaadatakse, kas tegemist on start-up lähenemisega või mitte,» rääkis ta.

Tänavuse «sTARTUp Day» esinejate nimekiri on pikk ja rahvusvaheline. Teiste seas astuvad üles Tinderi Euroopa kommunikatsioonijuht Hermione Way, Euroopa Kosmoseagentuuri innovatsioonijuht Frank Salzgeber, Bolti finantsjuht ning endine Spotify korporatsiooni rahanduse– ja varajuhi asepresident Johan Bergqvist. «Võiks arvata, et nende inimeste kohale toomine on keeruline, kuid tegelikult see nii ei olnud. Meie eesmärk on olnud alati see, et me ei pane endale piire. Kutsume alati maailma tipptegijaid, oleme pöördunud ka Elon Muski poole. Tahame pakkuda oma külastajatele nii kvaliteetset programmi, kui vähegi võimalik. Töötame kvaliteedi nimel igapäevaselt, terve kogukond on selle ettevõtmise juures kaasas. Tahame Eestisse tuua kõige ägedamaid rahvusvahelisi esinejad,» lisas Vihmann.

«Programmis räägitakse palju ettevõtluse vigadest, läbi praktiliste kogemuste näidete. Esinejad räägivad oma lugu, teevad juttu firma algusaegadest ja tippu jõudmise teekonnast. Tartu Ülikool on festivali partner ja tänu sellele on palju juttu ka teadusest ning selle seosest ettevõtlusega. Festivali kava on mahukas, meil jookseb paralleelselt kaheksa programmi korraga. Kuid ka sihtrühmi on palju ning tahame kõigile midagi huvitavat pakkuda. Soovitan minna meie kodulehele, sealt saab teemade ja esinejate osas kõige sobivaima valiku teha,» sõnas korraldaja.

FOTO: sTARTUp Day