Füüsikaõpetaja ja Tartu Observatooriumi külastuskeskuse arendusjuht: õppige, see annab teile vabaduse!

Mees rääkis, et töötades täna õpetajana, leiab ta, et õpetamise juures peab olema kindel süsteem. «Süsteemitud teadmised ei aita sind kuidagi edasi ja sa ei oska neid kuigi hästi kasutada. Lisaks mulle meeldib, kui õppimise juures on palju entusiasmi. Kui näen, et õpilane väga pingutab ja tulemust ei tule, siis premeerin teda tihti parema hindega. Olen aru saanud, et kui panna õpilasele hindeks kaks või kolm, siis see enam edasi ei motiveeri. Kui panna mõnikord natuke parem hinne ja öelda, et ta oli seekord väga tubli, siis võib loota, et ta järgmine kord pingutab rohkem,» lisas ta.

Tanel Liira on ühtlasi ka Tartu Observatooriumi külastuskeskuse arendusjuht, mees kirjeldas lähemalt oma tööpäeva sisu. «Minu tööpäev on nagu iga teine kontoritöötaja päev. Algab see sellega, et avan oma tööarvuti ja hakkan inimestega suhtlema. Inimesed tahavad meie juurde tulla kas ekskursioonile või üritust pidama. Ettevõtjad pöörduvad, et tahavad observatooriumi ruumides seminare, konverentse või messe pidada. Koolidele pakume aktiivprogramme. Ennekõike ma suhtlengi inimestega. Võtan külalisi vastu ja tutvustan neile kosmost. See on teema, mis absoluutselt kõiki huvitab! Loomulikult ma ei tee seda üksi, mul on väga hea tiim,» rääkis ta.

«Me kõik vaatame elus kasvõi kord taevasse ja meil tekivad küsimused, millele tahame vastuseid saada. On küsimusi, mida praktiliselt iga külastuse ajal uuritakse, näiteks seda, kas oleme siin üksi või, et kas maakera on lapik. Täna võin öelda, et maakera ei ole kindlasti lapik. Seda, kas oleme üksi, ma ei tea. Täna me kedagi leidnud ei ole. Unistame, et kunagi leiame. See teadmine julgustab, et ehk keegi ikka kusagil on,» sõnas mees.

«Olen endale selgeks teinud, mis on elus oluline. Igapäevaselt peame teadma, kuhu tahame jõuda. Peame teadma, mis on meie enda jaoks oluline ja kas see lõputu ühiskonna surve olla ilus, rikas ja osav on meie jaoks tähtsad. Olen ka oma õpilastele rääkinud, et peame käima tööl, sest meil pole sisuliselt teist võimalust - peame teenima elamiseks raha. Kui nüüd teaksime, et meil on vaid üks päev elada, kui suurt palka me küsiks? Või kui teame, et see üks viimane päev saaks läbi Maa katastroofiga ja mitte kedagi meist ei jääks ellu - missugune on see summa, mille eest minna tööle? Seda raha ei ole lihtsalt olemas! Kõige tähtsam on väärtustada aega ja lähedasi. Peaksime palju rohkem kallistama üksteist ja ütlema, kui palju me oma lähedasi armastame,» rääkis Tanel Liira.

«Kosmos annab vastused kõigele. Elame täna nii, nagu maad jätkuks justkui igavesti. Ma pole keskkonnaaktivist ja ei ütle, et hakkame kõik teistmoodi elama. Kuid natuke kokku hoida võiksime küll kõik. See Maa on meie sõiduk kosmoses. Täna me ei tea mitte ühtegi teist kohta, kuhu võime inimkonna ümber kolida, seetõttu peame Maad hoidma. Meid kaitsev atmosfääri kiht on väga õhuke. Inimesed ei taipa, kui raske on viia kosmosesse seitset kosmonauti, seetõttu nad teavad veel vähem seda, et seitsme miljardi inimese kolimine teisele planeedile on väga ebatõenäoline. Meil pole kuhugi siit minna. Seetõttu peame kokku hoidma,» sõnas füüsik Tanel Liira.