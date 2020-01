Märt Koik mängib filmis «Talve» Kiire poja rolli: pidin oma juuksed päriselt punaseks värvima

Uus kodumaine film «Talve» jõuab kinodesse 7. veebruaril. Film linastub täpselt viiskümmend aastat pärast «Kevade» esilinastust. Tegemist on viimase peatükiga Oskar Lutsu Paunvere lugude põhjal valminud filmide reas.

«Kui sain selle pakkumise, siis mulle esialgu ei jõudnud üldse kohale, mida täpselt tegema hakkan. Esimesel võttepäeval nägin, et platsil on Riina Hein. See tekitas minu sees teatava jõnksu - sain korraga aru, et film on järg tuntud ja armastatud filmidele, mida olen lapsepõlves korduvalt vaadanud,» rääkis Märt Koik, kes astub üles Kiire poja rollis.

«Usun, et eestlastele läheb see film korda. See on oluline, et Oskar Lutsu kirjutatud aasta ring saab nüüd ka filmide mõttes täis. Kindlasti on siin ka vastuseisjaid, nägime juba filmimise protsessi ajal, kuidas ajakirjandus kookis lahti mingid haavad, mis ei olnud jõudnud veel korralikult kinni kasvada. Kuid arvan, et kui inimesed on lahked, head ning tahavad selle asja vastu võtta, siis tegelikult võiks see film väga hästi nende järgede juurde sobida,» lisas Karl Robert Saaremäe, kes mängib filmis Tootside järeltulijat.

Koik lisas, et filmi tarbeks tuli tal enda juuksed vastavalt Kiire järglase välimusele punaseks värvida. «Läksin esimesse kostüümiproovi ja juuksur teatas mulle, et pean filmi tarbeks oma juuksed maha ajama. Olin just aasta aega kasvatanud pikemaid juukseid. Mõtlesin, et mis siis ikka, ju on tegemist filmi nimel esimese ohverdusega. Siis aga tuli info, et pean oma juuksed ka punaseks värvima. Lõpuks jõuti järeldusele, et kuna Kiire poeg oli sõjaväes sakslaste poolel, siis seal võis rohkem juukseid peas olla. Nii jäetigi mu juuksed alles, kuid punaseks pidin nad siiski värvima. Hiljem sain juuksed uuesti taas blondiks teha, kuid juuksur hoiatas, et teatud külmas valguses on punane helk siiski näha. Nii juhtuski, et järgmisel päeval Politsei- ja Piirivalveameti kabiinis passipilti tehes jäid pildile täiesti punased juuksed,» naeris Koik. Näitleja lisas, et oma lapsepõlves elas ta Tootsile rohkem kaasa kui Kiirele. «Karakterina Kiir ei ole üldse selline, kellele noor poiss võiks kaasa elada. Toots on minu hinnangul rohkem selline tegelaskuju, kellega on väga lihtne samastuda.»

«Mina ei saa öelda, et ma ainult Tootsile pöialt olen hoidnud. Võib-olla sisimas oleme alati tahtnud olla küll teatud mõttes pullivennad. Kuid tõele au andes, olen nooruses olnud nagu flegmaatiline Arno. Teismelise eas ma ei teinud pulli ega kukkunud laaberdama, peitsin end vaikselt kardina taha ja kirjutasin hoopis luuletusi,» lisas Saaremäe, kes filmis Tootsi kõige vanemat perepoega etendab.

«Võtete ajal oli platsi peal hästi tore. Eestis on nii hea filmi teha, sest meil pole võtteplatsil staare. Ma pean silmas selliseid negatiivses mõttes diivasid. Kõik saavad väga hästi läbi ja kõik austavad üksteist. Lisan aga seda, et näitleja Franz Malmsten on uskumatult tore inimene. Usun, et temast saab kõige toredam Eesti näitleja tulevikus. Ta on nii soe inimene, et tema läheduses pole tarvis jopet selga panna,» sõnas Koik tunnustavalt oma noore kolleegi kohta.

«Filmi lokatsioonid on hingematvalt ilusad. Kaadritesse sai jäädvustatud võrratut loodust ja kauneid ilmastikuolusid. Mingitel hetkedel sai filmitud karget udu või seda, kuidas päike kõrgel taevas kuldselt põllult vastu särab. Juba need on asjad, mis siia talve sobivad marjaks ära igale inimesele, kes ennast kinosaalist leiab,» rääkis Saaremäe.

Filmi «Talve» stsenarist on Martin Algus ning režissööriks Ergo Kuld.

FOTO: Karl Robert Saaremäe ja Märt Koik raadio Elmar toimetuses