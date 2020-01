Kas oled mõelnud, miks jõuab kinodesse nii palju järjefilme?

Kas oled mõelnud, miks jõuab kinolinadele nii palju järjefilme ehk menufilmide teine, kolmas, neljas või isegi enam arv osasid? Samuti tehakse vanadest hittfilmidest uusversioone. Filmitundja Lauri Kaare selgitas hommikuprogrammis, miks see nii võib olla.

«Võib-olla on asi selles, et filmistuudiod kardavad näoli kukkuda, just nimelt sellega, kui nad midagi uut või originaalset proovivad. See on vale turvatunne, mida pakub neile teadmine, et need eelmised kaheksa «Kiired ja vihased» osa läksid hästi, tuleme nüüd ka üheksandaga välja. Järgmisel aastal ehk 2021 tuleb välja selle sama filmi kümnes osa. Seda sarja progressi arvestades peab vähemalt kosmosesse jõudma,» rääkis Kaare.

«Sel suvel tuleb välja film «Tondipüüdjad», see pole otseselt küll uusversioon, kuid peaks siiski omama ühist DNA'd kaheksakümnendatel toodetud esimese ja teise osaga. Tinglikult võib öelda, et see võiks olla justkui järjeks. Tänavu sügisel tuleb välja üheteistkümnes «Halloween Kills». Uue loogika järgi on see nüüd kolmas osa,» märkis mees.

«Ma oletan, et stuudiod eeldavad, et kui neil on välja pakkuda midagi, mida inimene juba teab, siis ta tahab seda kindlasti uuesti näha. Kas nüüd siis seda sama lugu edasi minemas või ka näiteks «Tondipüüdjates» muudeti kõik osatäitjad naisteks ja arvati, et rahvast tuleb murdu seda vaatama - aga ei tulnud, oli hoopis täielik läbikukkumine. Täna võib öelda, et keskmise eelarvega filmid on suurstuudiote repertuaarist kadunud,» sõnas Kaare.

«Minu hinnangul väiksema eelarvega filmid on vägevamad! Just see, et sa võtad noored, julged ja näljased tegijad, kellel on seni proovimata ideed. See võib nii palju rohkem tulu anda. Sel aastal saab 21 aastat vanaks M. Night Shyamalani film «Kuules meel», see oli Hollywoodi mõistes võileivahinna eest tehtud kinoteos, kuid sai ilmumise aastal üheks suurimaks hitiks,» lisas Kaare.