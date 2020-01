Raadio Elmar teeb otseülekande Eesti Muusikaauhinnad 2020 auhinnagalalt

Raadio Elmar teeb ürituselt otseülekande, alustades kell 19.00. Kõik muusikahuvilised, sättige end reede õhtul raadio Elmar lainele, kuulete huvitavaid intervjuusid ning kõike asjakohast, mis seotud aasta suurima muusikasündmusega! Saatejuhid on Tiiu Sommer ning Lauri Hermann.

Suurejoonselisel muusikagalal esinevad palavalt armastatud artistid ning õhtut juhib Trad.Attack!. Esinejate hulgas on räppar nublu, Trad.Attack!, 5MIINUST, STEFAN, Liis Lemsalu, Anna Kaneelina, Rita Ray, The Swingers, Ariadne, Gram-of-Fun, villemdrillem ning Clicherik & Mäx.

„Eesti Muusikaauhinnad on iga-aastane muusikute suursündmus, millega soovime väärtustada kodumaist muusikat ning läbi auhindade tunnustada silmapaistvaid eesti muusikuid ja nende loomingut. Lisaks soovime ka inspireerida nooremat põlvkonda muusikatööstusest osa saama, kuna täna on märksa rohkem võimalusi kui veel mõni aeg tagasi, mis võimaldab luua muusikat, mis on konkurentsivõimeline ka välismaal,“ lausus Eesti Fonogrammitootjate Ühingu juhatuse liige Danel Pandre.