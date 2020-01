Sööks õige pähkleid, kuid milline on soovituslik päevane kogus?

Jaanika Tapver rääkis hommikuprogrammis, et pähklite söömine on äärmiselt kasulik ja hea. «Millegipärast inimesed kardavad pähkleid, sest need on üsna rasvarikkad. Kuid siin tuleb silmas pidada asjaolu, et tegemist on kasulike rasvadega ja meie keha tegelikult väga vajab neid,» rääkis toitumisterapeut.

«Kasulikud on nii sarapuupähklid, kreekapähklid kui ka pistaatsiapähklid. Näiteks ühe parapähkli annus katab päevase seleeni vajaduse. Seleen aitab raskemetalle meie kehast välja viia,» soovitas Tapver.

Tapver rääkis ka päevastest kogustest. «Soovituslik on süüa ligikaudu 20 grammi pähkleid päevas, see teeb umbes peotäis pähkleid. Neid on ideaalne süüa vahepaladena. Näiteks võtad puuvilja ja sööd sinna kõrvale pähkleid, see on ideaalne kombinatsioon,» lisas ta.