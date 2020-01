Diabeedi tõttu pimedaks jäänud Kai Kuusk tunnetab maailma värvilisena

Naine tegi juttu ka oma eraelust ja suhtest elukaaslasega. «Oma elukaaslast olen näinud läbi udu, korraks mingi nurga alt tema silmi ja naeratust. Täisplaani mul temast ei ole ja see viimane nägemine oli ka juba kaksteist aastat tagasi. Mul on temast peas noore mehe versioon, ma ei tea, milline ta nüüd kaksteist aastat hiljem välja näeb. Loodan, et ta on ikka sama kena. See on selles mõttes hea, et mul kõik inimesed püsivad peas noortena,» naeris ta.

«Esmamulje inimesest tuleb minuni tema häälest ja hoiakust, see on esimene asi, mida kohe märkan. Ma saan sellest aru, kas inimene rääkides naeratab või on tusane. Seega, ma saan öelda, et välimus pole inimeste puhul esmaoluline,» muigas Kuusk.

«Inimesed arvavad, et pimedaks olemine on keeruline, kuid tegelikult see nii ei ole! Pange silmad kinni ja hakake tähelepanu pöörama erinevatele helidele. Helid annavad väga palju infot selleks, et sa saaksid hakkama. Tehnilises maailmas on muidugi veel arenguruumi. Digiallkirjastamine on küll väga hea asi ja õnneks paljudes kohtades saadetakse dokumendid enne allkirjastamist e-maili peale, millest on palju kasu. Kuid probleemiks on osad koduleheküljed, kus pimedatega ei arvestata. Väga palju kasutatakse lihtsalt pilte, kuid meie programm pilte ju ei loe. Näiteks kui söögikohad panevad hinnakirja pildina üles, siis mina seda infot kätte ei saa,» rääkis naine.

Kuusk lisas, et kindlasti on asju, mida ta ei ole ette võtnud, kuid see ei ole alati juhtunud pimeduse tõttu. «Ma pean alati mingi «plaan A» ja «plaan B» paika panema. Suurele kontserdile ma koera kaasa ei võta, näiteks sellisele üritusele, mis toimub lauluväljakul. Kõik see ettevõtmine nõuab minult palju organiseerimist. Mõnikord on planeerimine jällegi väga tüütu, kuid üldiselt tunnen, et olen hakanud just igal pool rohkem väljas käima. Minus on tekkinud sportlik huvi, panen end proovile ja vaatan, kas saan asjadega hakkama! On kohti, kus pole ka nägijana käinud. Õpin eelnevalt kaardi pähe, võtan koera ja lähen kohale. Loomulikult ma annan nägijatele eelnevalt teada, et hakkan nüüd minema. Üldiselt ma ei karda riskida ja ära eksida, võtan hea meelega vastu erinevaid väljakutseid,» sõnas ta.

Naine rääkis ka oma unistustest. «Esiteks, ma tahan delfiinidega ookeanis ujuda! Tean, et see kõlab utoopiliselt. Kui ookeanis seda teha ei saa, siis äkki õnnestub see kunagi veemaailmas. Tahaks hirmsasti delfiinidega kohtuda ja neid puudutada. Teine unistus on ka, tahan õppida tšellot mängima. Avastasin selle pilli enda jaoks seitse aastat tagasi. Mulle tohutult meeldib tšello kõla. Tahan osata kasvõi ühte pala mängida,» lisas Kai Kuusk oma unistuste kohta.