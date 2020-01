Indrek Ventmann: olen edetabelite poolt, sest võistlusmoment on alati väga põnev!

«Loo algidee tekkis kontserdil, siis kui tegime Indrekuga live'i. Kahe seti vahel hakkas Indrek midagi ümisema. Seal samas sündis ka selle laulu refrään. Leian, et kahe seti vaheline ajakasutus on alati väga kaval, mis seal ikka niisama passida, võib siis juba uue loo teha,» lisas Kasuk.

«Näen Allani pealt väga hästi, et lugude kirjutamine on suur töö. Inimesed lähevad hommikul stuudiosse, istuvad maha ja hakkavad mõtlema. Näiteks Eesti Laulule saab üks autor esitada korraga viis lugu, mõni võtabki endale eesmärgiks kõik need augud ära täita ja teeb etteantud tähtajaks kõik viis lugu valmis,» arvas Ventmann.

Kasuk lisas, et iga kord ei saa laule tellimise peale luua, sest mõnel päeval pole lihtsalt õiget inspiratsiooni. «Selliseid päevi on tegelikult väga tihti, midagi pole teha,» muigas mees.

Ventmann rääkis ka edetabelitest ning lugude omavahelisest võistluse momendist. «Olen alati igasuguste edetabelite poolt, sest võistlusmoment on põnev! Loomulikult, alati jääb mingi subjektiivne arvamus õhku, eriti just muusika puhul tuleb see hästi esile. Lõplik otsustaja on alati publik,» lisas ta.