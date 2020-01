Danel Pandre Eesti Muusikaauhinnad 2020 pidulikust galast: meie muusika on täies elujõus

Pandre rääkis Eesti Muusikaauhinnad 2020 ettevalmistustest. «Meil on nii hea tiim, et ma ei muretse absoluutselt mitte millegi pärast! Kui midagi juhtub, siis see järelikult peab nii juhtuma, ehk siis toob väikest vürtsi juurde,» sõnas korraldaja õhtul toimuva ürituse kohta.

Tänavune Muusikaauhindade kontsert toob lavale mainekaid artiste, koosseis on rahvusvaheline ning toimub kolme uus singli esmaettekanne. Pandre lisas, miks tänavu on auhinnagala nii suurelt ette võetud. «Seda kõike on lihtsalt nii äge teha! Kõik need suurepärased artistid näitavad seda, et meie muusika on täies elujõus! Meil tehakse kihvti muusikat ja seda märgatakse, see ei kao mitte kuhugi. Mõned aastad tagasi oli täitsa hirm, et kas tuleb juurde piisavalt albumeid, kõik tundus nii langustrendis. Nüüd näeme, et kolmel viimasel aastal on see saak olnud üsnagi võrdne,» täpsustas ta.

Korraldaja lisas infot ka show ülesehituse kohta. «Kontsert on terviklik, tulge 18.45 kohale. Show'd on siin ikka täie aja ja raha eest. Auhindade jagamisel pole mitte mingisugust pingerida, hakatakse lihtsalt otsast minema. Näiteks ülipopulaarne hiphop auhind antakse välja just programmi esimeses pooles. Show tuleb pikk ja põhjalik. Kohalolijate jaoks on vaheaeg täidetud erinevate muusikaliste etteastetega. Usun, et tuleb väga vägev õhtu,» rääkis ta.