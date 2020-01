Elmari muusikauudised

Erki Pärnoja avaldab 12. veebruaril uue albumi

Erki Pärnoja seitsmest palast koosnev kauamängiv «Leva» näeb ilmavalgust 12. veebruaril. Album kannab äratuntavalt pärnojalikku, eufooria ja melanhoolia vahemail tuksuvat käekirja, kuid kõla ja sisu poolest on teos mitmeplaanilisem ja tundlikum; eelneva kolme instrumentaalalbumi kõrval on olulise ja uudse tahuna lisandumas Pärnoja vokaal. 2019 alguses Göteborgis salvestatud album on uus teetähis Pärnoja loomingus. Eepilisust lisavad orkestraalsed kõlad, mida võib pidada 2018. aastal ilmunud albumi «Saja lugu» mõjutuseks.

Albumi avaldamisele järgneval nädalal algab Erki soolotuur, mis viib ta seekord laialdasemalt Eestimaaga tutvuma. Albumil kõlavaid lugusid saab elavas esituses kogeda põnevates paikades üle Eesti, kuhu loodetavasti ka seiklushimulisemad kuulajad tee leiavad.

19.02 Vana-Vigala Rahvamaja, Raplamaa

22.02 Konguta Rahvamaja, Tartumaa

23.02 Kunda Linna Klubi, Lääne-Virumaa

25.02 Pajusti Klubi, Lääne-Virumaa

26.02 Palamuse Rahvamaja, Jõgevamaa

03.03 Kärla Rahvamaja, Saaremaa

06.03 Haanja Rahvamaja, Võrumaa

10.03 Saku Mõis, Harjumaa

11.03 Imavere Rahvamaja, Järvamaa

13.03 Toila Kultuurimaja, Ida-Virumaa

14.03 Lüllemäe Kultuurimaja, Valgamaa

18.03 Philly Joe’s Narva, Ida-Virumaa





Artist Uusvada Mehed avaldas loo «A Gora - Peko tammõkõnõ»

A Gora - Peko tammõkõnõ - on indiaanlaste rahvalaul oma jumalusele Gorále, kes elab taevas mägede kohal. Müütilistel aegadel toimus maise ja taevase tasapinna vahel vaba inimeste liikumine, kuid taevasse minna soovijate arv oli väga suur ja Gorá kartis, et maa saab tühjaks, lõikas taevatee läbi, millega kadus vaba liikumine taevasse. Sellele rahvalaulule (mis on palvehüüd jumal Gorale) on Uusvada Mehed lisanud oma kuninga Peko vägevust kiitvad sõnad ja esitavad seda laulu seto traditsioonilise meestelaulu stiilis. Setokeelse teksti autor Rein Järvelill ja tekst on PEKO ainetel. Laulu esitajaks on Uusvada Mehed, kes on seto meestelaulu traditsiooni kandjad ja peavad ennast Uusvada külas tegutsenud seto meeslauljate pärandi kandjateks.



Curly Strings avaldab singleid oma live-albumilt «Sümfooniline Curly Strings»

Kuukene tagasi ilmus Curly Stringsi esimene live-album «Sümfooniline Curly Strings». Plaadil on muusika, mis sai elavas esituses salvestatud 2019. aasta maikuus kolmel kontserdil Tallinnas, Tartus ja Pärnus koos Üle-Eestilise Noorte Sümfooniaorkestriga. Plaadil on kokku 14 lugu, mis kõik pärinevad bändi eelnevatelt albumitelt - seega on kuulajatele palju mõnusat äratundmist, aga ka ohtralt põnevat avastamisrõõmu, kuna orkestriseaded on tuttavatele paladele lisanud uusi kihte ja värve. Järgneva kuu aja jooksul avaldab ansambel sellelt plaadilt neli singlit, mis tutvustavad plaadil kõlavaid erinevaid esitusi ning seadjate käekirjasid - igaüks neist kõlab omanäoliselt ning annab vanadele headele lugudele uue helipildi. Esimene neist on bändi esimese kitarristi Jalmar Vabarna loodud pala «Muu ei loe», millele kirjutas sõnad Aapo Ilves ning seadis orkestrile Rasmus Puur.



