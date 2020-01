Meeleolud Eesti Muusikaauhinnad 2020 õhtuselt galapeolt!

«Pärast kolmandat järjestikust aastat Eesti Muusikaauhindade kajastamist raadio Elmar kuulajatele on minu rõõm Eestis loodava muusika üle järjest kasvanud. Pidu, kus kõik on sõbrad hoolimata sellest, et võidukarikaid kõigile ei jagu. Ja millisel õhtul veel saaks nautida nii Rita Rey, Fixi ja Nublu esitusi ühel kontserdil? Pikka iga, Eesti Muusikaauhinnad!» kommenteeris raadio Elmar saatejuht Tiiu Sommer.