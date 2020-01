Trad.Attack! uuest singlist: tehke ruumi headele harjumustele ja parematele mõtetele

Bändiliikmed tegid väikese tagasivaate õhtujuhtimisele, mis leidis aset 24. jaanuari õhtul Eesti Muusikaauhinnad 2020 galal, Saku Suurhallis. «Seda üritust tehes sai hästi selgeks see, ettevalmisprotsess on selliste sündmuste puhul palju pikem kui see, mida reaalselt tegema peab. Kolm päeva proove, lavaliikumisi, valguse- ja kaameratöö läbimänge, see kõik on muidugi omaette teema. Kui aga öeldakse, et «kolme sekundi pärast on live!», siis aeg läheb ikka väga kiiresti. Korraga avastad, et oled poole saatest juba ära teinud, eriti kui tead, et proovides harjutasid seda sama osa kolm tundi ehk poole kauem,» rääkis Tõnu Tubli õhtujuhtimise tööst.

«Alati on teada see, et üks proov jääb alati puudu. Kuid ma arvan, et meil läks õhtujuhtimine väga hästi! See oli mugavustsoonist välja tulemine ja teeksin seda isiklikult alati uuesti. Kindlasti oli momente, mis olid veidi puisemad. Samas oli ka hetki, kus saime olla päris ise ja läksime sellest kõigest käima. Oli ka kergeid apse, millest sai peenelt välja tuldud. Tõnu pidi välja kuulutama teema, mis puudutas auhinda «Panus Eesti muusikasse», kuid tema sõnas hoopis «Muusika panus Eestisse», kuid hiljem parandas selle kenasti. Naljakas lugu oli ka see, et poole saate pealt tundsime suurt nälga, sest õhtusöök oli kiire tempo tõttu vahele jäänud. Palusime siis assistendilt veidike puuvilju, kuid kohale jõudsid hoopis kohupiimapontšikud,» naeris Sandra Vabarna.

«Lava taga oli nii palju inimesi. Oli hetki, kus otsisin 40 musta riietatud taustatantsija seast oma stilisti, kes oli ka mustas, no ei leidnud! Õhk oli lava taga olevast tossust nii kuiv ja seetõttu tahtsin kogu aeg juua. Oli ka hetki, mil keegi ei saanud aru, kui pikad pausid täpselt on,» muigas Jalmar Vabarna ja lisas, et sõprade kommentaaride kohaselt apsakaid õnneks telesse ei jõudnud.

Bändiliikmed rääkisid otse-eetris ka oma värskest singlist, mis kannab pealkirja «Tehke ruumi». «Loos kasutatud arhiivisalvestis on pärit Saaremaa kandist ja see on sisse laulud Maria Koerti poolt. Kutsume siinkohal üles sugulasi ja tuttavaid, kes Mariat tundsid, tahame väga teiega kohtuda. Kui otsida internetis «Nooruki virkuse õpetus», siis leiab üles päris õige arhiivisalvestise, see on üles võetud 1961. aastal,» lisas Sandra Vabarna.

«Uue loo alltekst räägib sellest, et ruumi tuleb teha headele asjadele! Näiteks headele harjumustele ja parematele mõtetele. Kindlasti ka paremale muusikale,» täpsustas Tõnu Tubli.

«Visuaalses mõttes oli idee teha minust rahvariide muumia, mis kandus edasi nii, et olen seal veidi kummituslik. Nädalavahetusel filmisime kaks päeva muusikavideot, mis tuleb välja paari nädala pärast, see sama muumia-idee jätkub ka uues videoloos,» avaldas Sandra Vabarna.